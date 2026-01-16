Viral
Galeri
Viral Liste
Ferdi Tayfur’un vasiyet davası öncesi yeğeni konuştu: "Miras dayımın istediği gibi dağıtılacak"
Ferdi Tayfur’un vasiyet davası öncesi yeğeni konuştu: "Miras dayımın istediği gibi dağıtılacak"
2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vasiyet davası, önümüzdeki ay görülecek. Dava öncesinde, Tayfur'un kızı Tuğçe ve oğlu Timur tarafından savcılığa şikayet edilen yeğen Nilüfer Gözalıcı, GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulundu. Gözalıcı, dayısıyla son 15 yılı birlikte geçirdiğini belirterek, 'Bundan sonraki süreç, Ferdi dayımın istediği gibi ilerleyecek.' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:42