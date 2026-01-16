Ferdi Tayfur’un vasiyet davası öncesi yeğeni konuştu: "Miras dayımın istediği gibi dağıtılacak"

Kararın ardından konuşan Nilüfer Gözalıcı, kendisine yönelik suçlamalara sert sözlerle yanıt verdi. Gözalıcı, "İki kuzenim bana karşı bir karalama ve kötüleme kampanyası başlattı ama başarılı olamadılar. Ben dayımın elinde büyüdüm, o benim canımdı. Bundan sonraki süreç, dayımın istediği gibi ilerleyecek. Hem maddi hem manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.