Ferdi Tayfur’un vasiyet davası öncesi yeğeni konuştu: "Miras dayımın istediği gibi dağıtılacak"

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vasiyet davası, önümüzdeki ay görülecek. Dava öncesinde, Tayfur'un kızı Tuğçe ve oğlu Timur tarafından savcılığa şikayet edilen yeğen Nilüfer Gözalıcı, GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulundu. Gözalıcı, dayısıyla son 15 yılı birlikte geçirdiğini belirterek, 'Bundan sonraki süreç, Ferdi dayımın istediği gibi ilerleyecek.' dedi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:42
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, aile içinde tartışmalar bitmiş değil. Ünlü sanatçının çocukları ile yeğeni arasında yaşanan gerilim, yargı süreci ve karşılıklı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'u mirasından men ettiği, eserlerinin dijital haklarını ise yeğeni Nilüfer Gözalıcı'ya bıraktığı iddiası uzun süre magazin ve kamuoyunda konuşulmuştu.

Bu gelişmenin ardından Tuğçe ve Timur Tayfur, kuzenleri Nilüfer Gözalıcı hakkında "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla savcılığa başvurmuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda savcılık, "kovuşturmaya gerek yoktur" kararı verdi.

Kararın ardından konuşan Nilüfer Gözalıcı, kendisine yönelik suçlamalara sert sözlerle yanıt verdi. Gözalıcı, "İki kuzenim bana karşı bir karalama ve kötüleme kampanyası başlattı ama başarılı olamadılar. Ben dayımın elinde büyüdüm, o benim canımdı. Bundan sonraki süreç, dayımın istediği gibi ilerleyecek. Hem maddi hem manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık, 16 Ocak tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözalıcı aleyhine açılan soruşturmada 'kovuşturmaya gerek yoktur' kararını verdi. Ancak ilgili karara itiraz eden Tayfur'un çocukları için mahkeme de benzer bir karar verdi. Ben de bunu sormak için Nilüfer Gözalıcı'yı aradım.

