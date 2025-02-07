Ferdi Tayfur’un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

Aileden İtiraz Geldi



Vasiyetin açıklanmasının ardından, aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı tarafından itiraz edildiği belirtildi. Avukatları Edanur Türker Yıldız, "Tuğçe Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız" açıklamasını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini belirtti.