Ferdi Tayfur'un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...
Uzun yıllardır sahne hayatından uzak kalan ve özel yaşamını gözlerden uzak sürdüren Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mal varlığı yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının geride bıraktığı servet arasında 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada başta olmak üzere pek çok değerli gayrimenkuller yer alıyor. Yaklaşık 3 milyar lira değerinde olduğu tahmin edilen bu mirasın nasıl paylaşılacağı ise merak konusu. Peki Ferdi Tayfur kime kaç para bıraktı? Ferdi Tayfur'un vasiyeti Marmaris'te açıldı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:58