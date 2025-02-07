Viral Galeri Viral Liste Ferdi Tayfur'un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

Ferdi Tayfur'un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

Uzun yıllardır sahne hayatından uzak kalan ve özel yaşamını gözlerden uzak sürdüren Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mal varlığı yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının geride bıraktığı servet arasında 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada başta olmak üzere pek çok değerli gayrimenkuller yer alıyor. Yaklaşık 3 milyar lira değerinde olduğu tahmin edilen bu mirasın nasıl paylaşılacağı ise merak konusu. Peki Ferdi Tayfur kime kaç para bıraktı? Ferdi Tayfur'un vasiyeti Marmaris'te açıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.02.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:58
Ferdi Tayfur’un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arabesk müziğin unutulmaz sesi olarak milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının vefatı, sevenlerini derin bir yasa boğdu. Sayısız hit eseriyle hafızalara kazınan Tayfur'un geride bıraktığı miras ise büyük bir tartışma konusu oldu.

Ferdi Tayfur’un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

Ferdi Tayfur'un Vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde Okundu


DHA'ya göre, TÜRK arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un (79) vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Vasiyete göre Tayfur, mirasının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. Geri kalan mal varlığı ise çocukları, torunları, yeğenleri ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldı.

Ferdi Tayfur’un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

Kime Kaç Para Bıraktı?


Sanatçının Marmaris Beldibi'ndeki iki dairesi ve İstanbul Fatih'teki bir dairesi Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova Esenköy'deki sekiz villasının LÖSEV'e, Bolu Mudurnu'daki bir dairesinin ise TSK'ya bağışlandığı belirtildi. Diğer taşınmazlar ise resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, çocukları, torunları ve yeğenlerine miras olarak verildi. Beste ve müzik telif haklarının Nilüfer Turanbayburt'a bırakıldığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur’un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

Aileden İtiraz Geldi


Vasiyetin açıklanmasının ardından, aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı tarafından itiraz edildiği belirtildi. Avukatları Edanur Türker Yıldız, "Tuğçe Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız" açıklamasını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini belirtti.

Ferdi Tayfur’un mirası sürprizlerle dolu: Kime kaç para bıraktı? İstanbul, Marmaris, Bolu, Yalova...

"Birlikte Aldığımız Bir Karardı"

Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, eşinin mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışlama kararını önceden konuştuklarını belirterek, "Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı, saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz onunla" dedi.

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