Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği!
İzmitli fenomen Zehra Özdemir'in metrelerce uzayan takı kuyruğuyla gündem olan görkemli düğününün ardından altın paniği yaşandı. Düğünde takılan ziynet eşyalarının bulunduğu çantalardan birinin kaybolması üzerine jandarmaya başvuran fenomen isim, gerçeğin ortaya çıkmasıyla derin bir nefes aldı.
İzmitli sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, Murat Çapan ile düzenlenen görkemli düğün töreninde hayatını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğüne, metrelerce uzayan takı kuyruğu damga vurdu.
TAKILAN ALTINLARLA YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Düğünde Özdemir'e çok sayıda altın seti, bilezik ve ziynet eşyası takıldı. Fenomen gelin, üzerindeki altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Görkemli düğünün ardından ise aile büyük bir panik yaşadı.
ALTIN DOLU ÇANTA OTEL ODASINDA UNUTULDU
Düğünde takılan altınların muhafaza edildiği çantalardan birinin eve dönüldüğünde bulunamaması üzerine Özdemir ve ailesi harekete geçti. Çantanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerine düğün salonuyla iletişime geçilirken durum jandarma ekiplerine de bildirildi.
Fenomen isim olayla ilgili jandarmaya ifade verirken, altınlarla dolu çantanın bulunması için çalışma başlatıldı.
GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontrollerin ardından altın çantasının çalınmadığı belirlendi. Çantanın, düğün telaşı sırasında kiralanan otel odalarından birinde unutulduğu ortaya çıktı.
Altınların eksiksiz şekilde bulunmasıyla Özdemir ve ailesi derin bir nefes aldı.
"ÇOK ŞÜKÜR EKSİKSİZ TESLİM ALDIK"
Yaşadığı panik dolu anları anlatan Zehra Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Eve döndüğümüzde altın çantalarından bir tanesinin eksik olduğunu fark ettik. Büyük bir panikle hemen düğün yaptığımız salonu aradık, jandarmaya ifade verdik. Neyse ki çanta, bizim ilk kiraladığımız otel odasında bulundu. Eksiksiz bir şekilde teslim aldık, çok şükür!"