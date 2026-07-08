Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği!

Düğünde Özdemir'e çok sayıda altın seti, bilezik ve ziynet eşyası takıldı. Fenomen gelin, üzerindeki altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ÇOK ŞÜKÜR EKSİKSİZ TESLİM ALDIK"

Yaşadığı panik dolu anları anlatan Zehra Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Eve döndüğümüzde altın çantalarından bir tanesinin eksik olduğunu fark ettik. Büyük bir panikle hemen düğün yaptığımız salonu aradık, jandarmaya ifade verdik. Neyse ki çanta, bizim ilk kiraladığımız otel odasında bulundu. Eksiksiz bir şekilde teslim aldık, çok şükür!"