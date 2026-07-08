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Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmitli fenomen Zehra Özdemir'in metrelerce uzayan takı kuyruğuyla gündem olan görkemli düğününün ardından altın paniği yaşandı. Düğünde takılan ziynet eşyalarının bulunduğu çantalardan birinin kaybolması üzerine jandarmaya başvuran fenomen isim, gerçeğin ortaya çıkmasıyla derin bir nefes aldı.

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 1

İzmitli sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, Murat Çapan ile düzenlenen görkemli düğün töreninde hayatını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğüne, metrelerce uzayan takı kuyruğu damga vurdu.

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 2

TAKILAN ALTINLARLA YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Düğünde Özdemir'e çok sayıda altın seti, bilezik ve ziynet eşyası takıldı. Fenomen gelin, üzerindeki altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Görkemli düğünün ardından ise aile büyük bir panik yaşadı.

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Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 3

ALTIN DOLU ÇANTA OTEL ODASINDA UNUTULDU

Düğünde takılan altınların muhafaza edildiği çantalardan birinin eve dönüldüğünde bulunamaması üzerine Özdemir ve ailesi harekete geçti. Çantanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerine düğün salonuyla iletişime geçilirken durum jandarma ekiplerine de bildirildi.

Fenomen isim olayla ilgili jandarmaya ifade verirken, altınlarla dolu çantanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 4

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerin ardından altın çantasının çalınmadığı belirlendi. Çantanın, düğün telaşı sırasında kiralanan otel odalarından birinde unutulduğu ortaya çıktı.

Altınların eksiksiz şekilde bulunmasıyla Özdemir ve ailesi derin bir nefes aldı.

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 5

"ÇOK ŞÜKÜR EKSİKSİZ TESLİM ALDIK"

Yaşadığı panik dolu anları anlatan Zehra Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Eve döndüğümüzde altın çantalarından bir tanesinin eksik olduğunu fark ettik. Büyük bir panikle hemen düğün yaptığımız salonu aradık, jandarmaya ifade verdik. Neyse ki çanta, bizim ilk kiraladığımız otel odasında bulundu. Eksiksiz bir şekilde teslim aldık, çok şükür!"

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 6

ZEHRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Sosyal medyada yayınladığı eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Zehra Özdemir, son dönemin dikkat çeken fenomenleri arasında yer alıyor.

TikTok ve Instagram platformlarında ürettiği komedi içerikleriyle tanınan Özdemir, kendisini sık sık "Hakiki İzmitliyim" sözleriyle tanımlıyor.

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 7

Afro-Türk olan Zehra Özdemir, özellikle ten rengi nedeniyle kendisini tanımayan kişiler tarafından yabancı turist sanılmasıyla yaşadığı anları eğlenceli videolara dönüştürüyor.

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününde altın paniği! 8

Ailesinin köklerinin yaklaşık 250 yıl öncesine dayandığını belirten Özdemir'in dedeleri, yıllar önce Türkiye'ye gelerek bu topraklarda yaşamaya başladı. Nesillerdir Türkiye'de yaşayan ailesiyle ilgili hikayesini sosyal medya takipçileriyle paylaşan Zehra Özdemir, yaşadığı ilginç diyalogları da mizahi bir dille anlatıyor.

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