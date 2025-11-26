Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe-Ferencvaros maçı: Skor kaç kaç? Kimler gol attı?

Sarı-Lacivertliler, Avrupa arenasında kaderini belirleyebilecek önemde bir mücadele için sahaya çıkıyor. Kadıköy'de gerçekleşen mücadele hem grubun dengelerini değiştirecek hem de takımın üst tura çıkmasında önemli bir rol oynayacak. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçında son durum ne? Skor kaç kaç?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 21:05
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftası yaklaşırken Fenerbahçe, grup aşamasının en kritik sınavlarından birine hazırlanıyor. Son haftalardaki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, Avrupa yolculuğunda önemli bir virajı daha dönmek istiyor. Fenerbahçe-Ferencvaros maçına dair yayın bilgileri haberimizde.

Fenerbahçe-Ferencvaros Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin merakla beklenen Fenerbahçe-Ferencvaros maçı 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe-Ferencvaros Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, maçın ekranlara taşınacağını açıkladı. Hakem olarak ise UEFA, İspanyol hakem Ricardo de Burgos'u görevlendirdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele

Fenerbahçe-Ferencvaros Maçı Biletleri

Fenerbahçe – Ferencvaros karşılaşması için satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerium Alt E: 18.750 TL

Maraton Alt E: 18.750 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 6.200 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 5.450 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 4.550 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.950 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.850 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.650 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 2.350 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 2.000 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.800 TL

Kuzey / Spor Toto: 950 TL

