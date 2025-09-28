Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Antalyaspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2025 11:12
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. İki takım da sezonun bu bölümünde hedeflerini korumak adına kritik bir mücadeleye çıkıyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ne zaman yapılacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Hesap.com Antalyaspor karşılaşması 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe – Antalyaspor mücadelesi, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Abdülkadir Ömür, Storm, van de Streek.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe-Antalyaspor Maç Biletleri

Farklı tribün ve bloklara göre fiyatlar şöyle:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A (I Blok): 1.800,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B (H Blok): 2.000,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C (G Blok): 2.350,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D (F Blok): 2.650,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt A (I Blok): 3.950,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt B (H Blok): 4.550,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt C (G Blok): 5.450,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750,00 TL

Misafir Tribünü: 1.235,00 TL

SON DAKİKA