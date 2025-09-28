Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe-Antalyaspor Maç Biletleri
Farklı tribün ve bloklara göre fiyatlar şöyle:
Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A (I Blok): 1.800,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B (H Blok): 2.000,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C (G Blok): 2.350,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D (F Blok): 2.650,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt A (I Blok): 3.950,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt B (H Blok): 4.550,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt C (G Blok): 5.450,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750,00 TL
Misafir Tribünü: 1.235,00 TL