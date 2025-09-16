Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışta mı?

Futbolseverler için Süper Lig heyecanı başlıyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak erteleme mücadelesi için hem maç tarihi hem de bilet detayları belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 09:09
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması için tarih ve yayın bilgisi açıklandı. Oynanacak mücadele öncesinde bilet satış süreci ve tribün fiyatları da gündeme geldi. Futbolseverler, maç günü ve bilet detaylarını merak ediyor.

Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede?

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları nedeniyle ertelenen mücadele, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece taraftarlar maçı televizyon başından takip edebilecek.

Fenerbahçe-Alanyaspor Maç Biletleri Satışa Çıktı mı?

Biletler yalnızca passo.com.tr üzerinden alınacak. Mücadele için bilet satış takvimi şu şekilde:

15 Eylül Pazartesi-18.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler (2 bilet hakkı)

16 Eylül Salı-12.00: Fenerbahçe Kart Sahipleri (1 bilet hakkı)

16 Eylül Salı-18.00: Genel Satış

Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları tribünlere göre şu şekilde belirlendi:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL

Fenerium Alt E Blok VIP: 18.750 TL

Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL

Misafir Tribünü: 1.235 TL

