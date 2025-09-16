Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışta mı?

Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı Bilet Fiyatları
Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları tribünlere göre şu şekilde belirlendi:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 950 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.850 TL
Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL
Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL
Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL
Fenerium Alt E Blok VIP: 18.750 TL
Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL
Misafir Tribünü: 1.235 TL