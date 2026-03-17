FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar ve altın için kritik gün

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 06:41

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (FED) mart ayı faiz kararına çevrildi. Bankanın yılın ikinci faiz kararını 18 Mart akşamı saat 21.00'de açıklaması beklenirken, kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerin dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında yön belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü, 2026 yılının en kritik ekonomik gelişmelerinden biri olarak görülen ABD Merkez Bankası'nın mart ayı toplantısına çevrildi. Ocak ayında açıklanan faiz kararı ve enflasyon verilerinin ardından piyasa aktörleri, yılın ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak sonuçları yakından takip ediyor.

Özellikle dolar, altın, hisse senetleri ve kripto para piyasalarında işlem yapan yatırımcılar, yeni pozisyonlarını FED'in açıklayacağı para politikası kararlarına göre şekillendirmeye hazırlanıyor.

FED MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ikinci faiz kararını mart ayında yapılacak toplantının ardından duyuracak. Faiz oranlarına ilişkin kararın 18 Mart akşamı saat 21.00'de açıklanması bekleniyor. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor. Powell'ın açıklamalarının, küresel finans piyasalarında yön belirleyici etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

KRİTİK TOPLANTI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE Mart ayındaki FED toplantısı, özellikle enflasyon görünümü ve olası faiz indirimlerine ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Açıklanacak karar ve ardından yapılacak değerlendirmelerin dolar, altın ve küresel borsa endekslerinin seyrinde etkili olabileceği belirtiliyor. Piyasa aktörleri, FED'in yılın geri kalanına ilişkin para politikası yaklaşımına dair ipuçlarını yakalamak için hem karar metnini hem de Powell'ın mesajlarını dikkatle izliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇ KAZANDI Son dönemde teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik yüksek değerleme tartışmaları devam ederken, ABD'de açıklanan son enflasyon verileri faiz indirimi beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mayıs 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. İstihdam piyasasında ise güçlü görünüm sürüyor. Ocak ayında tarım dışı istihdam 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi. Açıklanan veriler para piyasalarında FED'in haziran ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak güçlü seyreden iş gücü piyasası, Banka'nın kısa vadede faiz indirimine ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Analistler, normal şartlarda daha düşük enflasyonun FED'e faiz indirimi için alan sağlayabileceğini ancak mevcut ekonomik göstergelerin ABD ekonomisinin güçlü büyüme ve düşük enflasyonla yoluna devam edebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Öte yandan veriler, ticaret tarifelerine ilişkin düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkisinin şu aşamada sınırlı kaldığını da ortaya koyuyor.