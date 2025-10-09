Farkında olmadan bağımlı hale getiriyor! Hayalet titreşim sendromu nedir? Kökleri 1970’lere dayanıyor

DUYGULARIMIZI TANIYOR

Yüz tanıma, dokunmatik ekran, titreşim, sesli uyarılar ve hareket algılama gibi özellikler artık sadece pratiklik değil, duygusal bir bağ yaratma aracı haline geldi. Bir bakışla açılan ekran, bir titreşimle uyarı veren cihaz, bizi adeta tanıyor gibi davranıyor. Monteiro'ya göre bu durum, telefonları hayatımızda benzersiz bir konuma yerleştiriyor.