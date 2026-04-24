Farkında bile değilsiniz: Dikkat ve hafızayı zayıflatan 3 günlük alışkanlık

Gün içinde verimli görünen bazı alışkanlıklar aslında zihni fark edilmeden yavaşlatıyor. Bilimsel veriler, bu davranışların dikkat süresini kısalttığını ve hafızayı zayıflattığını belirtiyor. En yaygın üç alışkanlık, beyin performansını doğrudan aşağı çekiyor.

Yoğun bilgi akışı zekayı tek başına geliştirmiyor; beynin bu bilgiyi nasıl işlediği belirleyici oluyor. Psikoloji ve sinirbilim alanındaki araştırmalar, çoklu görev yapma, içerikleri düşünmeden tüketme ve zihinsel zorlanmadan kaçınma alışkanlıklarının dikkat, hafıza ve öğrenme kapasitesini düşürebildiğini gösteriyor.

ÇOKLU GÖREV PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR

Çoklu görev, aynı anda birden fazla işi yürütmek olarak görülse de beyin bu işleri paralel değil, hızlı geçişlerle gerçekleştiriyor. Her geçiş dikkat kaybı yaratıyor ve bilişsel yükü artırıyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacılarının Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan kapsamlı incelemesi, yoğun medya çoklu görevi yapan bireylerin çalışma belleği ve dikkat testlerinde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koydu. Çalışmada, çoklu görev ile yüksek bilişsel kapasite arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

2014'te PLOS One dergisinde yayımlanan nörogörüntüleme araştırması ise, çoklu görev alışkanlığı yüksek olan bireylerde dikkat ve hata kontrolünden sorumlu ön singulat kortekste gri madde yoğunluğunun daha düşük olduğunu belirledi.

Psikolog Mark Travers'a göre bu alışkanlığın en kritik riski, bireylerin performans kaybını fark etmemesi ve kendini verimli sanmaya devam etmesi.

PASİF İÇERİK TÜKETİMİ ZİHNİ YÜZEYSELLEŞTİRİYOR

Dijital platformlar, kullanıcıyı sürekli içerik akışı içinde tutacak şekilde tasarlanıyor. Bu yapı, bilgiyi hızlı sunarken derin düşünme süreçlerini devre dışı bırakabiliyor.

2023'te Frontiers in Cognition dergisinde yayımlanan inceleme, sosyal medya ve algoritmik içerik akışlarının dikkat, hafıza ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, sürekli filtrelenmiş içeriklere maruz kalan bireylerde bilgi değerlendirme ve doğru karar verme kapasitesi zayıflayabiliyor.

ZORLANMAYAN BEYİN ÖĞRENEMİYOR

Öğrenme sürecinde en az çaba gerektiren yolu seçmek kısa vadede zaman kazandırsa da uzun vadede bilgi kalıcılığını düşürüyor.

Bilişsel psikolog Robert Bjork, "istenilen zorluklar" (desirable difficulties) kavramıyla bu durumu açıklıyor. Bjork'a göre öğrenme sürecinde yaşanan zorluk, bilginin daha kalıcı ve güçlü şekilde yerleşmesini sağlıyor.

Geri çağırma pratiği, aralıklı öğrenme ve farklı konuları birlikte çalışma gibi yöntemler daha fazla çaba gerektiriyor ancak uzun vadeli hafıza performansını artırıyor. Buna karşılık sürekli özet okumak, hazır bilgiye yönelmek veya problemi çözmeden sonucu almak, beynin öğrenme mekanizmasını zayıflatıyor.

