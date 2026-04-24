Farkında bile değilsiniz: Dikkat ve hafızayı zayıflatan 3 günlük alışkanlık

Yoğun bilgi akışı zekayı tek başına geliştirmiyor; beynin bu bilgiyi nasıl işlediği belirleyici oluyor. Psikoloji ve sinirbilim alanındaki araştırmalar, çoklu görev yapma, içerikleri düşünmeden tüketme ve zihinsel zorlanmadan kaçınma alışkanlıklarının dikkat, hafıza ve öğrenme kapasitesini düşürebildiğini gösteriyor.

ÇOKLU GÖREV PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR

Çoklu görev, aynı anda birden fazla işi yürütmek olarak görülse de beyin bu işleri paralel değil, hızlı geçişlerle gerçekleştiriyor. Her geçiş dikkat kaybı yaratıyor ve bilişsel yükü artırıyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacılarının Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan kapsamlı incelemesi, yoğun medya çoklu görevi yapan bireylerin çalışma belleği ve dikkat testlerinde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koydu. Çalışmada, çoklu görev ile yüksek bilişsel kapasite arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.