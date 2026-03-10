FAO uyardı: İklim değişikliği 2100’e kadar o sektörde milyonların geçimini etkileyebilir

CANLI YAYIN
İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde mera alanlarının önemli bölümünün elverişliliğini kaybetmesi bekleniyor. Bilimsel araştırmalara göre, bu durum 2100 yılına kadar hayvancılıkla geçinen 110 milyondan fazla kişinin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

FAO 2026'YI "MERA VE ÇOBANLAR YILI" İLAN ETTİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), meraların sürdürülebilir gıda üretimi ve ekosistem dengesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla 2026 yılını "Mera ve Çobanlar Yılı" olarak ilan etti.

AA'ya göre; çayırlar, savanlar, dağlık alanlar ve yarı kurak bölgelerden oluşan meralar dünya kara yüzeyinin yaklaşık yarısını kapsıyor. Bu alanlar karbon depolama, su döngüsünü düzenleme ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi kritik ekosistem hizmetleri sunuyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için meralar aynı zamanda temel geçim kaynağını. Çobanlık ve hayvancılık faaliyetleri gıda güvenliğine katkı sağlarken yerel kültürlerin korunmasında da önemli rol oynuyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MERA ALANLARINI DARALTABİLİR

Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre iklim değişikliği, dünya genelindeki mera ve çayır ekosistemlerini doğrudan etkileyebilir.

Araştırmada sıcaklık, yağış, nem ve rüzgar gibi iklim faktörlerindeki değişimlerin otlatma sistemleri üzerindeki etkisi incelendi. Sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliğine dayalı hayvancılık faaliyetleri ile birlikte nüfus ve hayvan sayısındaki artış da değerlendirmeye dahil edildi.

Çalışmanın bulgularına göre bazı bölgelerde iklim koşullarının iyileşmesiyle yeni otlatma alanları oluşsa da küresel ölçekte mera alanlarında önemli bir daralma bekleniyor.

2100 yılına kadar otlatma için uygun iklim koşullarına sahip alanların yüzde 36 ila yüzde 50'sinin elverişliliğini kaybetmesi öngörülüyor. Buna karşılık yüzde 16 ila yüzde 23 arasında yeni alanın otlatmaya uygun hale gelebileceği değerlendiriliyor.

HAYVANCILIKLA GEÇİNEN MİLYONLARCA KİŞİ ETKİLENEBİLİR

Mera alanlarında yaşanabilecek değişimlerin özellikle hayvancılıkla geçinen nüfus üzerinde etkili olması bekleniyor. Araştırmaya göre küresel ölçekte 110 ila 140 milyon kişi geçim kaynaklarında ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Aynı dönemde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının da yaklaşık 1,4 ila 1,6 milyar azalabileceği tahmin ediliyor.

Meralar üzerinde baskı oluşturan temel faktörler arasında kuraklık, sel, iklim değişikliği, toprak bozulması, hayvan hastalıkları ve farklı arazi kullanım biçimleri yer alıyor.

KITALAR ARASINDA FARKLI ETKİLER GÖRÜLEBİLİR

Araştırma sonuçları, mera kaybının bölgelere göre farklı seviyelerde gerçekleşebileceğini ortaya koydu. En yüksek kaybın Avrupa kıtasında yaşanabileceği belirtilirken Okyanusya, Afrika ve Güney Amerika'da da önemli değişimler bekleniyor. Projeksiyonlara göre;

  • Avrupa %87-95,
  • Okyanusya %37-66,
  • Afrika %16-65,
  • Güney Amerika ise %34-50 mera kaybı yaşayacak.
Afrika'da özellikle Sahel bölgesi ve Kongo Havzası gibi hayvancılık açısından kritik alanların aşırı sıcaklık nedeniyle otlatmaya elverişsiz hale gelebileceği değerlendiriliyor. Güney Amerika'da ise otlatma alanlarının daha güney enlemlere kayabileceği öngörülüyor.

Asya'da toplam mera alanında büyük bir kayıp beklenmese de otlatma bölgelerinin doğudan batıya ve yüksek dağlık alanlara doğru kayması olası görülüyor.

