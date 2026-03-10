FAO uyardı: İklim değişikliği 2100’e kadar o sektörde milyonların geçimini etkileyebilir

FAO uyardı: İklim değişikliği 2100’e kadar o sektörde milyonların geçimini etkileyebilir

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 10:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde mera alanlarının önemli bölümünün elverişliliğini kaybetmesi bekleniyor. Bilimsel araştırmalara göre, bu durum 2100 yılına kadar hayvancılıkla geçinen 110 milyondan fazla kişinin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

İklim değişikliğinin etkisiyle dünya genelinde otlatma için uygun mera alanlarının büyük bölümünün yüzyıl sonuna kadar elverişliliğini kaybetmesi öngörülüyor. Araştırmalar, bu dönüşümün hayvancılıkla geçinen milyonlarca insanın gelir kaynaklarını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

FAO 2026'YI "MERA VE ÇOBANLAR YILI" İLAN ETTİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), meraların sürdürülebilir gıda üretimi ve ekosistem dengesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla 2026 yılını "Mera ve Çobanlar Yılı" olarak ilan etti.

AA'ya göre; çayırlar, savanlar, dağlık alanlar ve yarı kurak bölgelerden oluşan meralar dünya kara yüzeyinin yaklaşık yarısını kapsıyor. Bu alanlar karbon depolama, su döngüsünü düzenleme ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi kritik ekosistem hizmetleri sunuyor. Kırsal bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için meralar aynı zamanda temel geçim kaynağını. Çobanlık ve hayvancılık faaliyetleri gıda güvenliğine katkı sağlarken yerel kültürlerin korunmasında da önemli rol oynuyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MERA ALANLARINI DARALTABİLİR Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre iklim değişikliği, dünya genelindeki mera ve çayır ekosistemlerini doğrudan etkileyebilir.