Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?
Emekliler için banka promosyon yarışı ve faizsiz ihtiyaç kredileri 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Yeni yılın ilk ayı sona ererken, bankaların sunduğu promosyon miktarları ve faizsiz kredi tutarları güncellendi. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlar için bankalar kesenin ağzını açarken, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği merak konusu oldu. Emekli promosyonlarının yanı sıra bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da sıkça araştırılıyor. Peki ihtiyaç kredisi faiz oranları ve emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte bankaların güncel promosyon teklifleri ve faizsiz kredi tutarları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:21