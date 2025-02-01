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Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekliler için banka promosyon yarışı ve faizsiz ihtiyaç kredileri 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Yeni yılın ilk ayı sona ererken, bankaların sunduğu promosyon miktarları ve faizsiz kredi tutarları güncellendi. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlar için bankalar kesenin ağzını açarken, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği merak konusu oldu. Emekli promosyonlarının yanı sıra bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da sıkça araştırılıyor. Peki ihtiyaç kredisi faiz oranları ve emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte bankaların güncel promosyon teklifleri ve faizsiz kredi tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:21
Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli maaşını taşıyanlara bankalardan büyük promosyon fırsatları sunuluyor! 2025 yılı itibariyle bankalar arasındaki rekabet, emeklilere sunulan nakit desteklerini artırıyor. 25.000 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleriyle hangi banka, ne kadar veriyor? İşte banka banka promosyon ödeme tutarları…

Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

ING Bank

ING, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla toplamda 25.000 TL'ye kadar nakit ödeme avantajı sağlıyor. Yeni emekliler ve EYT kapsamındakiler de bu promosyondan yararlanabiliyor.

Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emekli maaşını bankasına taşıyanlara ve üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere toplam 20.000 TL'ye varan promosyon avantajı sunuyor.

Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

Albaraka Türk

Albaraka'ya emekli maaşını taşıyanlar, 20.000 TL'ye varan promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 8.500'den fazla ATM'de ücretsiz işlem yapma ve 7/24 EFT, havale, FAST ödeme avantajından faydalanabiliyorlar.

Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

DenizBank

DenizBank, emeklilere 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Yeni emekliler ve EYT'liler de bu kampanyadan faydalanabilir.

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