Faizsiz ihtiyaç kredisi ve emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli maaşını taşıyanlara bankalardan büyük promosyon fırsatları sunuluyor! 2025 yılı itibariyle bankalar arasındaki rekabet, emeklilere sunulan nakit desteklerini artırıyor. 25.000 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleriyle hangi banka, ne kadar veriyor? İşte banka banka promosyon ödeme tutarları…