Evlilik yolunda ilk adım! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı nişanlandı

Sanat dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı, ilişkilerini nişanla taçlandırdı. Bir süredir birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Şensoy'un kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

GEÇEN YIL GELEN TEKLİF NİŞANLAR SONUÇLANDI Ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın geçtiğimiz yıl yaptığı evlilik teklifine "evet" yanıtı veren Derya Şensoy, ilişkilerindeki yeni dönemi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Çiftin yakın çevresinin katıldığı nişan töreninin samimi atmosferi dikkat çekti. Derya Şensoy'un paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çift için çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı.

AŞKLARINI SUBAT AYINDA DUYURDULAR Derya Şensoy, Yağız Can Konyalı ile birlikteliğini ilk kez şubat ayında açıklamıştı. O tarihten bu yana birlikte yaptıkları paylaşımlar magazin dünyasında sık sık konuşuluyordu.

Çiftin uyumu ve doğal halleri, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Özellikle Ferhan Şensoy'un hayranları, Derya Şensoy'un mutluluğuna destek veren yorumlarda bulundu.

DÜĞÜN TARİHİ MERAK EDİLMEYE BAŞLANDI Nişan sonrası en çok konuşulan konu ise çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı oldu. Şensoy'un "sezon kapanınca" sözleri sonrası düğün hazırlıklarının yaz döneminde hız kazanabileceği konuşuluyor.