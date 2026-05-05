Evlilik kredisinde hibe dönemi: Çocuk sahibi olana ödeme yok

EVLİLİK KREDİSİNE YENİ TEŞVİKLER EKLENDİ

Erdem, evlenecek çiftlere yönelik başlatılan kredi uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evlenecek çiftlere yönelik bir kredi uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulama aile yılı kapsamında önce pilot olarak deprem bölgesinde uygulanmış, ardından tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmıştı. Son dönemde bu sisteme yeni düzenlemeler eklendi. İki veya daha fazla çocuğu olan ya da evlendikten sonra krediyi öderken çocuk sahibi olanların kredi miktarları artırıldı. Kredi tutarı 150 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkabiliyor."