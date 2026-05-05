Evlilik kredisinde hibe dönemi: Çocuk sahibi olana ödeme yok

A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, evlilik kredisi uygulaması ve doğum iznine ilişkin yapılan yeni düzenlemeleri kapsamlı şekilde değerlendirdi. Açıklamalarda, özellikle aile yapısını güçlendirmeye yönelik adımların genişletildiği ve yeni teşviklerin devreye alındığı vurgulandı.

Evlilik kredisi ve doğum izniyle ilgili yeni düzenlemelerin detayları netleşti. Buna göre evlenen çiftlere verilen kredi desteği çocuk sahibi olunması halinde artırılırken, bazı durumlarda tamamen hibeye dönüşebilecek.

EVLİLİK KREDİSİNDE HİBE DÖNEMİ!

Öte yandan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı, babalık izni ise 10 güne yükseltildi. Yeni uygulamalarla ailelere hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha geniş destek sağlanması hedefleniyor.

EVLİLİK KREDİSİNE YENİ TEŞVİKLER EKLENDİ

Erdem, evlenecek çiftlere yönelik başlatılan kredi uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evlenecek çiftlere yönelik bir kredi uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulama aile yılı kapsamında önce pilot olarak deprem bölgesinde uygulanmış, ardından tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmıştı. Son dönemde bu sisteme yeni düzenlemeler eklendi. İki veya daha fazla çocuğu olan ya da evlendikten sonra krediyi öderken çocuk sahibi olanların kredi miktarları artırıldı. Kredi tutarı 150 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkabiliyor."

Kredi geri ödeme koşullarına da değinen Erdem, sistemin uzun vadeli ve avantajlı yapısına dikkat çekti:

"Bu kredi 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl faizsiz olarak toplam 48 ayda geri ödeniyor. Aslında 6 yıllık bir süreçten bahsediyoruz."

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA BÜYÜK AVANTAJ: KREDİ HİBEYE DÖNÜŞEBİLİYOR

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri ise çocuk sahibi olan çiftlere sağlanan ek avantaj oldu. Erdem, bu konudaki detayı şu sözlerle açıkladı:

"Kredi devam ederken çocuk sahibi olunması durumunda önemli bir avantaj devreye giriyor. Özellikle ilk çocukta kredi miktarı artıyor. Hatta bazı durumlarda kredinin tamamı hibe haline gelebiliyor. Örneğin iki yıl içinde çocuk sahibi olunursa, kredi tamamen silinebilir ya da çok düşük bir kısmı ödenir."

Bu uygulamanın, nüfus artışını teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILDI

Programda ele alınan bir diğer önemli konu ise doğum iznine ilişkin yapılan değişiklikler oldu. Mevcut sistemde 16 hafta olan doğum izni süresinin artırıldığını belirten Erdem, düzenlemeyi şöyle anlattı:

"Daha önce doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık bir doğum izni vardı. Yeni düzenlemeyle birlikte doğum sonrası izin süresi iki katına çıkarıldı. Yani doğumdan sonraki 8 hafta 16 haftaya yükseltildi. Böylece toplam izin süresi 24 haftaya çıkarılmış oldu."

Bu değişiklikle annelerin çocuklarıyla daha uzun süre vakit geçirebilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

BAŞVURULAR BAŞLADI: KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemeyle getirilen ek süre için başvuru süreci de başladı. Erdem, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ek süre için başvurular 4 Mayıs itibarıyla başladı ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvuru, herhangi bir kuruma yapılmıyor. Anneler çalıştıkları kurumların insan kaynakları veya idari birimlerine başvurarak bu haktan yararlanabiliyor."

Kimlerin bu haktan yararlanabileceği de net şekilde açıklandı:

"1 Nisan itibarıyla doğum izninde olan ve henüz 6 ayı doldurmamış anneler bu ek süreden faydalanabiliyor. Ayrıca 15 Ekim ve sonrasında doğum yapmış tüm anneler, 15 Mayıs'a kadar başvuru yaparak ek 8 haftalık izni kullanabilecek."

YENİ DOĞUMLARDA STANDART SÜRE 24 HAFTA OLACAK

Yapılan düzenleme yalnızca mevcut anneleri değil, bundan sonraki doğumları da kapsıyor. Buna göre yeni doğumlarda doğrudan 24 haftalık izin uygulanacak.

Erdem, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki tüm doğumlarda anneler doğrudan 24 haftalık izin kullanabilecek. Ayrıca anneler, doktor raporu alarak doğuma iki hafta kalana kadar çalışabilir ve kalan süreyi doğum sonrasına aktararak çocuklarıyla daha uzun süre vakit geçirebilir."

BABALIK İZNİ DE ARTIRILDI

Düzenlemeler yalnızca annelerle sınırlı kalmadı. Babalara verilen izin süresinde de önemli bir artış yapıldı. Erdem, bu değişikliği şöyle duyurdu:

"Babalık izni de artırıldı. Daha önce 3 gün olan izin süresi 10 güne çıkarıldı. Hem işçi hem de memur babalar bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca evlat edinenler ve koruyucu aileler de bu izni kullanabilecek."

ÇOĞUL DOĞUMLARDA EK SÜRE

Çoğul doğum yapan anneler için de mevcut uygulamanın genişletildiği belirtildi. Buna göre:

"Çoğul doğumlarda verilen ek süre devam ediyor ve toplam izin süresi 26 haftaya kadar çıkabiliyor."

