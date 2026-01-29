Evliliğe giden ilk adım! Songül Öden’den samimi tanışma itirafı: “İlk görüşte aşk olmadı”
Songül Öden, 2020'de evlendiği iş insanı Arman Bıçakçı ile ilişkisinin bilinmeyenlerini ilk kez anlattı. "İlk görüşte aşk olmadı" sözleriyle dikkat çeken oyuncu, Kapalıçarşı'da başlayan tanışma hikayesini paylaştı.
Songül Öden, katıldığı bir programda özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Evliliği hakkında konuşan oyuncunun "İlk görüşte aşk olmadı" sözleri kısa sürede gündem olurken anlattığı tanışma hikayesi izleyicilerde merak uyandırdı.
'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girmişti.
Gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan çift, evliliklerini sade bir nikahla taçlandırmıştı.
Kapalıçarşı'da Başlayan Hikaye
Öden, katıldığı bir programda eşiyle tanışma hikayesini anlattı. Öden tanışma hikayesini anlatırken "Eşim Arman ile Kapalıçarşı'da tanıştık. Eşime, 'seni çarşıdan aldım' diyorum. Ama orada ilk görüşte aşk olmadı. Onun açısından olmuşsa da benim açımdan daha sonra oldu" ifadelerini kullandı.
44 Yaşında İlk Kez Anne Oldu
Evliliklerinin ardından bebek müjdesi veren çift, 27 Ocak'ta kızları Sone Larin'i kucaklarına aldı. 44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, anneliğin hayatındaki yerini her fırsatta dile getiriyor.