Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Bina hasar tespit başvuru ekranı
İstanbul'da son dönemde yaşanan depremler, vatandaşları binalarının güvenliği konusunda yeniden harekete geçirdi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen, A Haber canlı yayınına katılarak binaların deprem güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul'daki yapılar için depreme dayanıklılık testi ve bina sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtları ve uzman görüşleri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:51