Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Bina hasar tespit başvuru ekranı

Dr. Nihat Şen, İstanbul'daki binaların depreme karşı ne kadar güvenli olduğunu değerlendirirken, vatandaşların ilk olarak dikkat etmesi gereken unsurları sıraladı. Çıplak gözle bazen fark edilemeyen zararlar olsa da, bazı önemli detaylar gözle görülebilir. Özellikle bodrum ve zemin katlarda, kolonlarda ve kirişlerde gözle görülen çatlaklar önemli bir uyarı işareti olabilir.