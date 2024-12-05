Evde yoğurt mayalamanın püf noktası: Taş gibi yoğurt için bu yöntemi uygulayın
Evde mayalanan yoğurtlar bazen istediğimiz sonuçları vermeyebilir. Sürekli sulanan ve istediğiniz gibi kıvam almayan yoğurtlar hem zaman kaybı hem de hayal kırıklığı olabilir. Peki, evde taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları nelerdir? Aşçıların yıllardır gizli tuttuğu bu yöntemi öğrenerek, kaya gibi ev yoğurdu yapabilirsiniz. İşte herkesin bilmediği o yöntem...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:10