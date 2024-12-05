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Evde yoğurt mayalamanın püf noktası: Taş gibi yoğurt için bu yöntemi uygulayın

Evde mayalanan yoğurtlar bazen istediğimiz sonuçları vermeyebilir. Sürekli sulanan ve istediğiniz gibi kıvam almayan yoğurtlar hem zaman kaybı hem de hayal kırıklığı olabilir. Peki, evde taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları nelerdir? Aşçıların yıllardır gizli tuttuğu bu yöntemi öğrenerek, kaya gibi ev yoğurdu yapabilirsiniz. İşte herkesin bilmediği o yöntem...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:10
Evde yoğurt mayalamanın püf noktası: Taş gibi yoğurt için bu yöntemi uygulayın

Evde hazırlayacağınız katkısız yoğurt, lezzetli ve ekonomik olmasının yanı sıra sağlığınızı da korur. Evde yoğurt hazırlamak, hazır ürünlerdeki katkı maddelerinden uzak durmanızı sağlar. Özellikle çocuklar için sağlıklı ve besleyici bir seçenek olan ev yoğurdu, bağışıklık sistemini destekler ve büyüme çağındaki çocuklar için ideal bir gıdadır. Çocuklarınız için gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bu yöntemle mükemmel kıvama ulaşabilir, taş gibi yoğurtlar hazırlayabilirsiniz.

Evde yoğurt mayalamanın püf noktası: Taş gibi yoğurt için bu yöntemi uygulayın

Taş Gibi Yoğurt Nasıl Mayalanır?

Malzemeler Hazırlayın

2,5 litre taze süt

1 yemek kaşığı ev yoğurdu (maya için)

Evde yoğurt mayalamanın püf noktası: Taş gibi yoğurt için bu yöntemi uygulayın

Adım Adım Tarif

Sütü Kaynatın

Sütü tencereye alın ve içine bir fincan tabağı yerleştirin. Bu, sütün taşmasını engelleyecektir. Sütü, seviyesinin bir parmak altına düşene kadar kaynatın. Ancak aşırı kaynatmamaya dikkat edin, çünkü kıvamı etkileyebilir.

Evde yoğurt mayalamanın püf noktası: Taş gibi yoğurt için bu yöntemi uygulayın

Mayalama İşlemi

Kaynamış sütü kepçe yardımıyla kavanozlara doldurun. Kavanozları bir köşeye yerleştirin, altına masa örtüsü koyun. Sütün ılımasını bekleyin; sıcaklığı parmağınızı hafifçe yakacak seviyeye gelmelidir. Her kavanoza bir çay kaşığı yoğurt mayası ekleyin ve 6,7 kez karıştırın.

Evde yoğurt mayalamanın püf noktası: Taş gibi yoğurt için bu yöntemi uygulayın

Isı Kaybını Önleyin

Kavanozları bir masa örtüsünün üzerine yerleştirin ve birkaç kat bezle sararak sıcaklığını muhafaza edin. Mayalanma süresi genellikle 6-8 saat arasındadır. Mayalanan yoğurdu buzdolabına alın ve en az bir gece dinlendirin. Bu süreç, yoğurdun kıvamını artırır ve taş gibi olmasını sağlar.

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