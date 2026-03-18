Kat kat açılan cevizli çıtır baklava tarifi: Adım adım tam ölçülü

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Evde yapılan baklavanın çıtır olmamasının en büyük nedeni yanlış teknik. Doğru şerbet sıcaklığı, kat kat yağlama ve dengeli pişirme süresi uygulandığında baklava, fırınlardaki gibi kıtır ve parlak bir kıvama ulaşıyor. İşte ölçüsü ve püf noktalarıyla tam tutan tarif.

Çıtır baklava yapmak için sadece malzeme yeterli değil, uygulanan teknik belirleyici oluyor. Şerbetin ne zaman döküleceği, yufkaların nasıl yağlanacağı ve fırın süresi doğrudan sonucu etkiliyor. İşte evde profesyonel sonuç almak isteyenler için adım adım, net ölçülerle hazırlanan baklava tarifi…

NAR GİBİ KIZARAN ÇITIR CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Çıtır baklava yapmak için en kritik adım, katların doğru yağlanması ve şerbetin uygun sıcaklıkta eklenmesidir. Tarif doğru uygulandığında evde yapılan baklava, fırın ürünleriyle aynı çıtırlığa ulaşır. İşte Sofra dergisine göre tam kıvamında baklava tarifi…

Malzemeler Neler?

Hamur için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı + 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • 1 adet yumurta
  • Yaklaşık 4,5 su bardağı un
Bezeleri açmak için:

  • 3-4 su bardağı buğday nişastası

İç harcı için:

  • 500 gram iri çekilmiş ceviz içi
Üzeri için:

  • 250 gram tereyağı
  • 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbet için:

  • 4 su bardağı su
  • 4 su bardağı toz şeker
Kat Kat Cevizli Çıtır Baklava Yapımı (Adım Adım Tarif)

🔸Hamur için tereyağı, yoğurt, ayçiçek yağı, su, sirke ve yumurta geniş bir kapta karıştırılır. Üzerine kontrollü şekilde un eklenerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edilene kadar yoğrulur.

🔸Hamur pürüzsüz kıvama geldiğinde 16 eşit parçaya ayrılır. Her parça yuvarlanır, üzeri örtülerek yaklaşık 1 saat dinlendirilir.

🔸Dinlenen bezeler hafif nişasta yardımıyla tabak büyüklüğünde açılır. Açılan bezeler aralarına nişasta serpilerek üst üste dizilir. El yardımıyla genişletildikten sonra merdane ile büyütülür.

🔸Her yufka oklavaya sarılarak inceltilir. Aralarına nişasta serpilerek tekrar açılır. Yufkalar şeffafa yakın inceliğe gelene ve tepsiden büyük boyuta ulaşana kadar açma işlemi sürdürülür.

🔸Fırın tepsisi yağlanır. İlk olarak 4 kat yufka tepsiye serilir. Üzerine ceviz içi yayılır. Kenarlardan sarkan yufkalar iç harcın üzerine kapatılır.

🔸Tüm katlar aynı yöntemle yerleştirilir. Ardından baklava önce şerit halinde, sonra verev kesilerek dilimlenir.

🔸Eritilmiş tereyağı ve ayçiçek yağı karıştırılır. Hazırlanan yağ karışımı baklavanın üzerine eşit şekilde dökülür.

🔸Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, tepsi ara ara çevrilerek yaklaşık 45 dakika boyunca üzeri kızarana kadar pişirilir.

Şerbet Nasıl Hazırlanır?

🔹Şerbet için su ve şeker kaynatılır. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirilerek kıvam verilir. Şerbet ılımaya bırakılır.

Baklava ve Şerbetin Ilık Olmasına Dikkat!

🔹Fırından çıkan baklava da ılıdıktan sonra üzerine ılık şerbet dökülür. Tatlının şerbeti tamamen çekmesi beklenir ve ardından servis edilir.

