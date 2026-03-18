Kat kat açılan cevizli çıtır baklava tarifi: Adım adım tam ölçülü
Evde yapılan baklavanın çıtır olmamasının en büyük nedeni yanlış teknik. Doğru şerbet sıcaklığı, kat kat yağlama ve dengeli pişirme süresi uygulandığında baklava, fırınlardaki gibi kıtır ve parlak bir kıvama ulaşıyor. İşte ölçüsü ve püf noktalarıyla tam tutan tarif.
NAR GİBİ KIZARAN ÇITIR CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ
Çıtır baklava yapmak için en kritik adım, katların doğru yağlanması ve şerbetin uygun sıcaklıkta eklenmesidir. Tarif doğru uygulandığında evde yapılan baklava, fırın ürünleriyle aynı çıtırlığa ulaşır. İşte Sofra dergisine göre tam kıvamında baklava tarifi…
Malzemeler Neler?
Hamur için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım su bardağı + 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 adet yumurta
- Yaklaşık 4,5 su bardağı un
Bezeleri açmak için:
- 3-4 su bardağı buğday nişastası
İç harcı için:
- 500 gram iri çekilmiş ceviz içi
Üzeri için:
- 250 gram tereyağı
- 3/4 su bardağı ayçiçek yağı
Şerbet için:
- 4 su bardağı su
- 4 su bardağı toz şeker