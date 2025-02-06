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Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller

2025 yılı itibarıyla evde bakım maaşlarında yapılan zam, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda, ocak ayında evde bakım maaşlarına yapılan artışla birlikte, ödeme tutarı 10 bin 125 TL'ye yükseldi. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? İşte 2025 Şubat ayında evde bakım maaşlarının yatan iller listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:40
Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı, 2025 yılıyla birlikte yapılan zamlar sonrasında büyük bir artış gösterdi. Ocak ayında yapılan %11,54'lük artışla evde bakım maaşı 7.609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseldi. Peki 2025 yılı Şubat ayında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller

2025 Ocak Zammı ile Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

2025 yılı başında yapılan zam, evde bakım maaşını önemli ölçüde artırdı. Ocak ayında gerçekleştirilen %11,54'lük artış ile maaş tutarı 7.609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseldi. Bu artış hem Ocak hem de Haziran dönemlerinde geçerli olacak şekilde belirlenmiş durumda.

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller

Şubat Ayı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak?

Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaktadır. Bu nedenle 2025 Şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirler. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına giriş yaparak, T.C. kimlik numarası ve şifre ile evde bakım maaşı sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Bu sayede, ödemelerin durumu anında öğrenilebilir.

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller

SMS ile Evde Bakım Maaşı Sorgulama

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile bakiye sorgulaması yapabilirler. Cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazarak, 4747'ye SMS gönderebilirler. SMS gönderiminin ardından, bakiye bilgisi telefonlarına iletilir.

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