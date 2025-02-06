Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller
2025 yılı itibarıyla evde bakım maaşlarında yapılan zam, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda, ocak ayında evde bakım maaşlarına yapılan artışla birlikte, ödeme tutarı 10 bin 125 TL'ye yükseldi. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? İşte 2025 Şubat ayında evde bakım maaşlarının yatan iller listesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:40