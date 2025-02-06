Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller

2025 Ocak Zammı ile Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

2025 yılı başında yapılan zam, evde bakım maaşını önemli ölçüde artırdı. Ocak ayında gerçekleştirilen %11,54'lük artış ile maaş tutarı 7.609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseldi. Bu artış hem Ocak hem de Haziran dönemlerinde geçerli olacak şekilde belirlenmiş durumda.