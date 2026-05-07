Ev gençlerine iş kapısı: 18-25 yaş arasına maaş desteği Meclis'e geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hükümet, sayıları 5 milyona ulaşan ve literatürde "NEET" (ne eğitimde ne istihdamda) olarak tanımlanan "ev gençleri" için dev bir hamleye hazırlanıyor. AK Parti grubunun mutfağında son şekli verilen "Genç İstihdam Hamlesi" paketiyle, 18-25 yaş arası gençlerin iş gücüne katılımı için işverenlere rekor seviyede teşvik verilmesi öngörülüyor.

Hükümet, uzun süredir gündemde olan genç istihdamına yönelik yeni destek paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençleri kapsayan düzenlemeyle, 18-25 yaş arasındaki milyonlarca kişinin iş gücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı düzenlemede sona gelinirken, hazırlanan yasa teklifinin mayıs ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

"EV GENÇLERİ" İÇİN ÖZEL MODEL HAZIRLANIYOR

Yeni düzenleme, kamuoyunda "ev gençleri" olarak bilinen ve ne çalışan ne de eğitim hayatına devam eden gençleri kapsıyor. AK Parti'nin genç milletvekillerinin sahadaki araştırmaları doğrultusunda şekillenen çalışmanın temel amacı, gençleri yeniden üretim ve eğitim süreçlerine dahil etmek olacak.

"Genç İstihdam Hamlesi" adı verilen proje kapsamında İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Böylece gençlerin erken yaşta kayıtlı çalışma hayatına katılması ve uzun vadeli istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

DEVLET MAAŞ VE PRİM DESTEĞİ VERECEK

Taslak düzenlemeye göre, işe alınacak gençler için işverenlere hem ücret hem de sigorta primi desteği sağlanacak. Desteklerin İşsizlik Fonu üzerinden karşılanması planlanıyor.

Masanın üzerindeki modele göre devletin:

  • Genç çalışanların 6 aya kadar maaş desteğini karşılaması
  • İşverenlere 18 aya kadar sigorta primi desteği vermesi

öngörülüyor.

Destek süresinin ise sektör ve çalışma modeline göre 6 ila 18 ay arasında değişebileceği belirtiliyor.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hazırlanan taslakta destekten faydalanabilmek için bazı şartlar da yer aldı. Buna göre gençlerin:

  • İŞKUR'a kayıtlı olması
  • 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını geçmemiş olması
  • Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalılığının bulunmaması
  • Yükseköğretim öğrencisi olmaması

gerekecek.

Ayrıca yabancı uyruklu kişiler ile yurt dışında çalışanların bu destek programından yararlanamayacağı ifade ediliyor.

DESTEK İMALAT SEKTÖRÜNE VERİLECEK

Yeni modelin ilk etapta imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerlerinde uygulanması planlanıyor. Böylece hem üretim sektöründeki istihdam açığının azaltılması hem de genç işsizliğinin düşürülmesi hedefleniyor.

Ekonomi yönetimi, özellikle çalışma hayatına hiç dahil olmamış gençlerin sisteme kazandırılmasının uzun vadede sosyal ve ekonomik etkiler oluşturacağını değerlendiriyor.

YAKLAŞIK 5 MİLYON GENCİ İLGİLENDİRİYOR

Hazırlanan düzenlemenin, Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda bulunan yaklaşık 5 milyon genci doğrudan ilgilendirdiği belirtiliyor.

Meclis'e sunulacak teklifin yasalaşması halinde, gençlerin iş hayatına giriş süreçlerinde devlet destekli yeni bir dönem başlayacak.

