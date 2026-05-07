Ev gençlerine iş kapısı: 18-25 yaş arasına maaş desteği Meclis'e geliyor

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 08:15

Hükümet, sayıları 5 milyona ulaşan ve literatürde "NEET" (ne eğitimde ne istihdamda) olarak tanımlanan "ev gençleri" için dev bir hamleye hazırlanıyor. AK Parti grubunun mutfağında son şekli verilen "Genç İstihdam Hamlesi" paketiyle, 18-25 yaş arası gençlerin iş gücüne katılımı için işverenlere rekor seviyede teşvik verilmesi öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı düzenlemede sona gelinirken, hazırlanan yasa teklifinin mayıs ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

"EV GENÇLERİ" İÇİN ÖZEL MODEL HAZIRLANIYOR Yeni düzenleme, kamuoyunda "ev gençleri" olarak bilinen ve ne çalışan ne de eğitim hayatına devam eden gençleri kapsıyor. AK Parti'nin genç milletvekillerinin sahadaki araştırmaları doğrultusunda şekillenen çalışmanın temel amacı, gençleri yeniden üretim ve eğitim süreçlerine dahil etmek olacak.

"Genç İstihdam Hamlesi" adı verilen proje kapsamında İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Böylece gençlerin erken yaşta kayıtlı çalışma hayatına katılması ve uzun vadeli istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.