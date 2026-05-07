Ev gençlerine iş kapısı: 18-25 yaş arasına maaş desteği Meclis'e geliyor
Hükümet, sayıları 5 milyona ulaşan ve literatürde "NEET" (ne eğitimde ne istihdamda) olarak tanımlanan "ev gençleri" için dev bir hamleye hazırlanıyor. AK Parti grubunun mutfağında son şekli verilen "Genç İstihdam Hamlesi" paketiyle, 18-25 yaş arası gençlerin iş gücüne katılımı için işverenlere rekor seviyede teşvik verilmesi öngörülüyor.
Hükümet, uzun süredir gündemde olan genç istihdamına yönelik yeni destek paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençleri kapsayan düzenlemeyle, 18-25 yaş arasındaki milyonlarca kişinin iş gücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı düzenlemede sona gelinirken, hazırlanan yasa teklifinin mayıs ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.
"EV GENÇLERİ" İÇİN ÖZEL MODEL HAZIRLANIYOR
Yeni düzenleme, kamuoyunda "ev gençleri" olarak bilinen ve ne çalışan ne de eğitim hayatına devam eden gençleri kapsıyor. AK Parti'nin genç milletvekillerinin sahadaki araştırmaları doğrultusunda şekillenen çalışmanın temel amacı, gençleri yeniden üretim ve eğitim süreçlerine dahil etmek olacak.
"Genç İstihdam Hamlesi" adı verilen proje kapsamında İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Böylece gençlerin erken yaşta kayıtlı çalışma hayatına katılması ve uzun vadeli istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
DEVLET MAAŞ VE PRİM DESTEĞİ VERECEK
Taslak düzenlemeye göre, işe alınacak gençler için işverenlere hem ücret hem de sigorta primi desteği sağlanacak. Desteklerin İşsizlik Fonu üzerinden karşılanması planlanıyor.
Masanın üzerindeki modele göre devletin:
- Genç çalışanların 6 aya kadar maaş desteğini karşılaması
- İşverenlere 18 aya kadar sigorta primi desteği vermesi
öngörülüyor.
Destek süresinin ise sektör ve çalışma modeline göre 6 ila 18 ay arasında değişebileceği belirtiliyor.