EuroLeague’de Türk gecesi! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı bu akşam: İşte yayın bilgileri

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 16:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi

EuroLeague'in 25. haftasında İstanbul'da oynanacak Türk derbisi, zirve ve play-off yarışını doğrudan etkileyecek. Fenerbahçe Beko sahasında avantaj ararken Anadolu Efes Avrupa'daki 900. maçına çıkıyor. Kritik mücadele 29 Ocak Perşembe akşamı 20.45'te başlayacak.

EuroLeague'de normal sezonun son düzlüğüne girilirken gözler İstanbul'a çevrildi. Avrupa basketbolunun iki güçlü temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev randevu, sadece bir derbi olmanın ötesinde sezonun kaderini etkileyebilecek bir öneme sahip.

🕙️Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? EuroLeague'in 25. haftasındaki Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes mücadelesi 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te yapılacak.

📺Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak? Basketbolseverler derbi heyecanını S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

🏀Sıralama Hesapları Devrede Normal sezonun bu aşamasında alınacak her galibiyet, play-off yolunda büyük değer taşıyor. İkili averaj ve olası eşitlik durumları düşünüldüğünde, bu derbi iki takım için de "iki maçlık" etki yaratabilecek önemde.