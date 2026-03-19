Eşref Rüya'da duygusal gece: Demet Özdemir söyledi, Ebru Gündeş kayıtsız kalmadı
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı, Eşref Rüya dizisinin son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Ebru Gündeş'in ikonik eseri "Söyleyin" şarkısını seslendiren Demet Özdemir, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Şarkının asıl sahibi, usta sanatçı Ebru Gündeş ise bu performansa kayıtsız kalmadı.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı "Eşref Rüya" dizisinin son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen bir itiraf yaşandı.
BÜYÜK SIR ÇÖZÜLDÜ: RÜYA ASLINDA NİSAN!
Eşref'in yıllardır izini sürdüğü ve bir türlü bulamadığı büyük aşkı Rüya'nın, aslında burnunun dibindeki Nisan olduğu gerçeği ortaya çıktı.
"SÖYLEYİN" PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Bölümün asıl sürprizi ise Demet Özdemir'in hayat verdiği Nisan karakterinin, Ebru Gündeş'in kült eserlerinden biri olan "Söyleyin" şarkısını seslendirmesi oldu. Özdemir'in duru sesi ve duygu yüklü yorumu kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılanlar arasına girdi.
EBRU GÜNDEŞ'TEN TAM NOT: "GÖZLERİMİZ DOLU İZLEDİK"
Şarkının asıl sahibi, usta sanatçı Ebru Gündeş de bu performansa sessiz kalmadı.
DEMET'TEN YANIT: ŞEREFTİR!
Sosyal medya hesabından Demet Özdemir'in performansını paylaşan Gündeş, şu sözlerle genç oyuncuya övgü yağdırdı:
"Sen söyledin, biz gözler dolu dolu seyrettik"
Özdemir de bu sözlere karşılık olarak "Şereftir" yanıtını verdi.