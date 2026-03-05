Esra Erol'un spor rutini: "Beni komando sandı"

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, hafta içi her gün devam eden yoğun yayın temposunun stresini spor salonunda atıyor. Disiplinli yaşam tarzıyla bilinen ünlü sunucu, sosyal medya hesabından paylaştığı son antrenman videosuyla hem güldürdü hem de formunun sırrını paylaştı.

Esra Erol, sadece ekranlardaki başarısıyla değil, yaşam tarzıyla da ilham vermeye devam ediyor. Hafta içi her gün milyonları ekrana kilitleyen ünlü sunucu, bu kez stüdyodan değil, spor salonundan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Yoğun iş temposunun arasında sporu hiç aksatmayan Erol, son antrenmanında sınırlarını zorladı. Plank ve koordinasyon hareketleri yaparken görülen başarılı sunucu, antrenörünün temposuna şu sözlerle sitem etti: "Beni yine komando sandığı bir sabah... Allah'ından bul!" 😂

FORMUNUN SIRRI İki çocuk annesi olmasına rağmen fit görüntüsüyle her daim dikkat çeken Esra Erol, bu enerjisini düzenli spor yapmasına borçlu.

Takipçileri, ünlü sunucunun paylaşımının altına "Yıllara meydan okuyor" ve "Azmine hayran kalmamak elde değil" şeklinde yüzlerce yorum bıraktı.

16 YILLIK EVLİLİK Esra Erol ve iş insanı Ali Özbir, magazin dünyasının en istikrarlı çiftlerinden biri olarak biliniyor. 2 Temmuz 2010 tarihinde dünyaevine giren çift, 16 yıldır devam eden mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama sevgi dolu bir şekilde sürdürüyor.