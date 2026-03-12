Esra Erol'dan hayat kurtaran hareket: Bu işareti bilmeyen kalmasın

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, toplumsal farkındalık yaratmaya devam ediyor. Büyük ilgi gören programda bu kez, şiddet mağdurları için hayati önem taşıyan "Uluslararası Yardım İşareti"nin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak gösterdi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, canlı yayında önemli bir konuya dikkat çekti. Erol, programında "Uluslararası Yardım İşareti" hakkında izleyicilere bilgi vererek bu işaretin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Sözlü iletişimin mümkün olmadığı, baskı veya tehdit altındaki durumlarda kullanılan bu işaret, dünya genelinde bir "imdat" çağrısı olarak kabul ediliyor. ESRA EROL CANLI YAYINDA "ULUSLARARASI YARDIM İŞARETİ"Nİ GÖSTERDİ

Program sırasında bu işaretin bilinmesinin hayat kurtarabileceğini vurgulayan Erol, izleyicilerin bu hareketi tanımasının büyük önem taşıdığını söyledi. "Yolda yürürken biri size omuz attı. Normalde şey deriz 'Önüne baksana'. Halbuki o omuz belki de yardım çığlığı olabilir. O omuzu atan kişinin sonradan arkadan şu işareti yapıp yapmadığına dikkat etmek gerekiyor.

Bu çok önemli bir işaret. Bunu çocuklarımıza mutlaka söyleyeceğiz. Bilin. İhtiyacınız olabilir, ihtiyacı olan birini görebilirsiniz."