Esra Erol "nazar çıktı" deyip paylaştı! Canlı yayın öncesi görünmez kaza

ATV ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, canlı yayın hazırlığı yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Saç maşası yüzünden yüzünde yanık oluşan ünlü sunucu, yaşadığı olayı "Nazar da böyle çıkmış oldu" diyerek takipçileriyle paylaştı.

Yüzünde yanık oluşan Esra Erol, profesyonelliğinden ödün vermeyerek yayına alnı bantlı bir şekilde çıktı. İzleyicilerin dikkati ve merak dolu soruları üzerine ünlü isimden açıklama gecikmedi.

"SUÇ ALETİ: KALIN SAÇ MAŞASI"

Sevenlerinin yoğun ilgisi ve "Geçmiş olsun" mesajları üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Esra Erol, durumu esprili bir dille özetledi. Erol, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Topluca cevap vereyim; evet, biraz yandık. Suç aleti; kalın saç maşası. Nazar da böyle çıkmış olsun diyelim."