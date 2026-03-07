Esra Erol "nazar çıktı" deyip paylaştı! Canlı yayın öncesi görünmez kaza
Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan ünlü sunucu Esra Erol, canlı yayın hazırlığı sırasında stüdyoda ufak bir kaza yaşadı. Saç maşasıyla yüzünde yanık oluşan başarılı isim, son durumunu paylaşıp "Nazar da böyle çıkmış olsun" dedi.
ATV ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, canlı yayın hazırlığı yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Saç maşası yüzünden yüzünde yanık oluşan ünlü sunucu, yaşadığı olayı "Nazar da böyle çıkmış oldu" diyerek takipçileriyle paylaştı.
Dün akşamki canlı yayına çıkmaya hazırlandığı sırada, saçı için kullanılan sıcak maşa ünlü sunucunun alnına değdi.
YAYINA BANTLI ÇIKTI
Yüzünde yanık oluşan Esra Erol, profesyonelliğinden ödün vermeyerek yayına alnı bantlı bir şekilde çıktı. İzleyicilerin dikkati ve merak dolu soruları üzerine ünlü isimden açıklama gecikmedi.
"SUÇ ALETİ: KALIN SAÇ MAŞASI"
Sevenlerinin yoğun ilgisi ve "Geçmiş olsun" mesajları üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Esra Erol, durumu esprili bir dille özetledi. Erol, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Topluca cevap vereyim; evet, biraz yandık. Suç aleti; kalın saç maşası. Nazar da böyle çıkmış olsun diyelim."
ESRA EROL'UN AİLE HAYATI
Ekranlardaki başarısının yanı sıra huzurlu aile hayatıyla da örnek gösterilen Esra Erol'un özel hayatı merak ediliyor. İşte ünlü sunucu hakkında merak edilen detaylar:
Esra Erol kaç çocuk annesi?
Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki çocuk annesidir.