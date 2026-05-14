Esra Erol 44. yaşını bebeklik pozuyla selamladı

Her daim enerjisi ve neşesiyle tanınan Esra Erol, bu kez doğum gününde yaptığı duygu yüklü paylaşımla gündeme geldi.

Tozlu raflardan çıkardığı çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan başarılı sunucu, hayatının dönüm noktalarında hep o en saf haline döndüğünü itiraf etti.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ANLARINDA DÖNÜP BEBEKLİK FOTOĞRAFLARIMA BAKARIM"

Erol, paylaşımında şu anlamlı ifadelere yer verdi:

"Hayatımın en önemli anlarında dönüp bebeklik fotoğraflarıma bakarım…

En doğal, en içten hâlime.

Çünkü insan bazen en çok, henüz hiçbir şeye dönüşmemişken kendisidir.

O halim bana hep yol gösterdi.

Şimdi ise kendime en çok yaklaştığım yaştayım…

Duygularımı bölmeden; hissederek, görerek, duyarak ve olduğu gibi yaşayabildiğim bir yaş.

Eksiklerimle, gücümle, emeğimle…

Daha gerçek, daha sakin, daha ben.



Yolculuğumda kalbi kalbime denk olan, beni seven ve benim de çok sevdiğim herkese minnetle…

İyi ki varsınız.



Hoş geldin 44"