Esra Erol 44. yaşını bebeklik pozuyla selamladı
ATV ekranlarının vazgeçilmez ismi, milyonların sevgilisi Esra Erol, yeni yaşına nostaljik bir yolculukla girdi. 44. yaş gününü kutlayan ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı bebeklik fotoğrafları ve altına düştüğü duygu yüklü notla takipçilerini duygulandırdı.
Her daim enerjisi ve neşesiyle tanınan Esra Erol, bu kez doğum gününde yaptığı duygu yüklü paylaşımla gündeme geldi.
"HOŞ GELDİN 44"
Tozlu raflardan çıkardığı çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan başarılı sunucu, hayatının dönüm noktalarında hep o en saf haline döndüğünü itiraf etti.
"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ANLARINDA DÖNÜP BEBEKLİK FOTOĞRAFLARIMA BAKARIM"
Erol, paylaşımında şu anlamlı ifadelere yer verdi:
"Hayatımın en önemli anlarında dönüp bebeklik fotoğraflarıma bakarım…
En doğal, en içten hâlime.
Çünkü insan bazen en çok, henüz hiçbir şeye dönüşmemişken kendisidir.
O halim bana hep yol gösterdi.
Şimdi ise kendime en çok yaklaştığım yaştayım…
Duygularımı bölmeden; hissederek, görerek, duyarak ve olduğu gibi yaşayabildiğim bir yaş.
Eksiklerimle, gücümle, emeğimle…
Daha gerçek, daha sakin, daha ben.
Yolculuğumda kalbi kalbime denk olan, beni seven ve benim de çok sevdiğim herkese minnetle…
İyi ki varsınız.
Hoş geldin 44"
Ünlü sunucunun bu samimi "hoş geldin 44" mesajı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, binlerce takipçisinden tebrik mesajları yağdı.
BAKIN NASIL TANIŞMIŞLAR?
Esra Erol'un doğum günü kutlaması gözleri bir kez daha onun örnek gösterilen mutlu evliliğine çevirdi. İş insanı Ali Özbir ile olan sarsılmaz bağlarının temeli, aslında günümüzün hızlı tüketilen ilişkilerinin aksine, sabır ve dijital bir dostlukla atılmıştı.
6 Yıl Süren Dijital Flört Takvimler 2005 yılını gösterdiğinde, henüz televizyon dünyasına adım atmamış ve halkla ilişkiler alanında çalışan Esra Erol ile Ali Özbir'in yolları ortak bir arkadaş vasıtasıyla kesişti. İkilinin aşkı, o dönemin popüler mesajlaşma araçları üzerinden yazılan satırlarla filizlendi.