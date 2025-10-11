Eski eşi tarafından silahla rehin alınmıştı! Kabusu yaşayan kadın dehşet anlarını anlattı: ’Ölüyorum’ dedim

Büyük korku yaşadığını anlatan D.S., "Mahkemelerin devam etmesini istiyorum ve gerçekten en üst düzeyde gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ona yardım edenlerin, o bilgilere erişmesine yardım edenlerin, benim randevumu ona bildiren kişinin ya da nasıl ulaştığını ve bunun gibi erkeklere bu bilgileri verip de kadınların ölümüne sebep olan kişilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun artık son bulmasını istiyorum. Kadınlar ölmesin artık bir şeyler değişmeli" ifadelerini kullandı.

"MEZAR KAZDIĞI VİDEOLAR GÖNDERİYORDU"

Gündemde olan kadın cinayetleri üzerinden de tehdit mesajları aldığını ileri süren D.S, "En son attığı mesajlardan birisinde beni öldürmesinin, beni kurşunlamasının yetmeyeceğini, kalbimi çıkaracağını, hatta başımı keseceğini, bunu ibretialem için yapacağını söyledi. Bana ıssız yerlerde mezar kazdığı yani kürekle toprağı kazdığı görüntülü videolar atıyordu. 'Bunu neden yaptığımı biliyorsun sen' diye altına mesaj yazıyordu ya da sesli olarak bunları söylüyordu. Yani sürekli tehdit, korkunç şiddet senaryoları ile ilgili tehdit mesajları atıyordu. 'Görüyorsun değil mi? Sen de duydun değil mi? Korkuyorsun değil mi' diyerek imalı mesajlar atıyordu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece en üst düzeyde cezasını çekmesini istiyorum" dedi.