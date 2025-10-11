Eski eşi tarafından silahla rehin alınmıştı! Kabusu yaşayan kadın dehşet anlarını anlattı: "Ölüyorum" dedim
Ankara'da eski eşi tarafından silahla rehin alınan ve 2 saat süren ikna çabasıyla kurtarılan D.S. yaşadığı dehşet anlarını anlattı. D.S. eski eşine öleceğini söylediğini belirterek,'Ölüyorum, gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ikna olmuyordu. Artık bugüne kadar söylediği o tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm' dedi. Gündemde olan kadın cinayetleri üzerinden de tehdit mesajları aldığını ileri süren D.S, 'Bana ıssız yerlerde mezar kazdığı yani kürekle toprağı kazdığı görüntülü videolar atıyordu.' ifadelerine yer verdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:35