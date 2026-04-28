Hücreleriniz geçmişi unutmuyor: Erken yaşlanmanın ardındaki gizli sebep

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 17:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geçmişte yaşanan zorluklar, yıllar sonra vücutta sessiz bir etki bırakıyor. Yayımlanan araştırmada veriler, bu deneyimlerin biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını ve fiziksel kırılganlığı artırdığını gösteriyor.

Çocuklukta yaşanan travmalar, ilerleyen yıllarda fiziksel dayanıklılığı azaltarak erken yaşlanma riskini artırıyor. King's College London araştırmacılarının 150 bini aşkın kişi üzerinde yürüttüğü çalışma, hem çocukluk hem yetişkinlikte zorluk yaşayan bireylerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.

YAŞAM BOYU STRES, VÜCUTTA KALICI İZ BIRAKIYOR Araştırma, çocukluk ya da yetişkinlik döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerin vücutta kalıcı etkiler bıraktığını ortaya koydu. Analiz edilen UK Biobank verilerine göre katılımcıların %41'i çocuklukta, %53'ü yetişkinlikte, %27'si ise her iki dönemde zorluk yaşadı. Bu gruplarda fiziksel gerileme ve hastalıklara yatkınlık belirgin şekilde arttı. Çalışmanın baş yazarı Julian Mutz, "Bulgularımız, yaşam boyu yaşanan olumsuzlukların sağlık üzerinde kalıcı bir etki bırakabileceğini ve en büyük yükün hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde olumsuzluklara maruz kalan bireylerde görüldüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.

BİYOLOJİK YAŞ GERÇEK YAŞI GEÇEBİLİYOR Araştırmada biyolojik yaş kavramı kritik bir gösterge olarak öne çıktı. Kandaki belirteçlerle ölçülen bu değer, bireyin gerçek yaşından daha yüksek çıktığında erken yaşlanma riskine işaret ediyor. Verilere göre yaşamın herhangi bir döneminde zorluk yaşayan bireylerde: Hastalık ve engellilik riskini içeren 47 farklı sağlık göstergesinde artış gözlendi

Kas gücünü ölçen el kavrama performansı daha düşük çıktı

Kırılganlık puanları aynı yaş grubuna göre daha yüksek seviyeye ulaştı Mutz, bu tabloyu şu sözlerle açıkladı: "İnsan vücudu yaşlandıkça fiziksel olarak daha az güçlü hale gelse de, kırılganlık sadece yaşlanmakla ilgili değildir. Sağlık sorunlarının birikimini ve fizyolojik dayanıklılıkta belirgin bir düşüşü yansıtır."

KIRILGANLIK SADECE YAŞ DEĞİL, BİRİKİM SONUCU Kırılganlık; kas gücü kaybı, hareket kabiliyetinde azalma ve hastalıklara karşı artan hassasiyetle tanımlanıyor. The Telegraph makalesine göre çalışma, bu durumun yalnızca yaşlanmaya bağlı olmadığını, yaşam boyunca biriken stres ve travmalarla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle hem çocukluk hem yetişkinlik döneminde olumsuzluk yaşayan bireyler, en yüksek risk grubunu oluşturuyor. Bu durum, sağlık sistemleri açısından erken önleme stratejilerinin önemini artırıyor.

ETKİLER AZALTILABİLİYOR Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri, riskin tamamen kaçınılmaz olmadığını göstermesi oldu. Çalışmanın yazarlarından Monica Aas şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu bulguları ciddiye almak gerekse de, iyimser olmak için de nedenler var. Düzenli hafif egzersiz, dengeli beslenme ve güçlü sosyal ilişkilerin, yaşlılıkta görülen kırılganlığa karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu unsurlar, dünya nüfusu yaşlanmaya devam ederken, hem sağlık profesyonelleri hem de politika yapıcılar için önleme ve yönetimde uygulanabilir bir yol sunmaktadır."

BMC Medicine dergisinde yayımlanan çalışma, sağlık risklerinin yalnızca genetik ya da yaşla sınırlı olmadığını, yaşam deneyimlerinin de belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.