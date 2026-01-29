Engin Çağlar'ın oğlu Çağlan Övet ilk kez konuştu: "Babam bizden çalındı"

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 16:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, 2025'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çağlar'ın oğlu Çağlan Övet, katıldığı bir YouTube programında babasının vefatıyla birlikte yaşadığı acıyı dile getirdi. Övet "Bu bir kayıp değil, babam bizden çalındı" dedi.

Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım 2025'te İstanbul'un Şişli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazaya karışan ve tutuklanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay Orhan ise yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme, Orhan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verirken, hâkim tahliye gerekçesinde olayda asli kusurun Engin Çağlar'a ait olduğunu belirtti.

"KÖTÜ BİR ŞEY OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİM" Ünlü oyuncunun oğlu Çağlan Övet, konuk olduğu YouTube programında yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı; "Sabah vedalaştık, ben işime gittim, o da Mecidiyeköy'e… Orada arkadaşları var, oturur, vakit geçirir. Biz de biraz hareket olsun, evde oturmasın, yürüsün, gitsin gelsin diye pek sesimizi çıkarmayız. Doğal şeyler bunlar. Kazadan 13 dakika sonra hasbelkader aradım; hani 'Baba ne yapıyorsun?' gibisinden… Telefon çaldı çaldı, açılmadı. Yarım saat geçmedi, annem aradı; 'Hastanedeyiz' dedi. Panik dolu bir ses yoktu. Telefona cevap vermeyince, 'Belki düştü, bir yeri incindi' diye düşündüm. Annem, 'Hastanedeyiz, sen işten sonra çıkar gelirsin' deyince açıkçası kötü bir şey olacağını hiç düşünmedim."

"KIYAFETLERİ KAN REVAN İÇİNDEYDİ" Övet şöyle devam etti; "Hastaneye gittiğimde iş bitmişti… Çok kötü bir vaziyette gelmiş. Çarpmanın etkisiyle 15 metre sürükleniyor. O yaştaki bir insanın kaldıramayacağı bir çarpma süratiydi. Hastaneye canlı gidebilmesi bile babamın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hayatının en çaresiz anıydı. Eşyalarını hemen verdiler. Kıyafetleri kan revan içindeydi. Kafasını çarptığı için büyük bir kanama olmuş. Çok moral bozucu bir geceydi."