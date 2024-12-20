EN UZUN GECE | Kış gün dönümü ne zaman: en uzun gece kaç saat sürüyor? 21 Aralık’ta neler oluyor?

Gecelerin uzaması ile vatandaşların gündeminde kış gün dönümünün ne zaman olacağı sorusu yer aldı. 21 Aralık, Kuzey Yarımküre'de en uzun geceyi ve günlerin yeniden uzamaya başladığı astronomik bir dönemi ifade ediyor. 21 Aralık kış gün dönümü gökyüzü meraklılarının ilgisini çekiyor. Bu astronomik olay kış aylarının habercisi olarak dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği bu tarih, günlerin uzamaya başladığı yeni bir dönemin de habercisi olarak kabul ediliyor.