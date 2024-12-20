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EN UZUN GECE | Kış gün dönümü ne zaman: en uzun gece kaç saat sürüyor? 21 Aralık'ta neler oluyor?

2024 kış gün dönümü başlıyor. Kış gün dönümünün yaklaşmasıyla birlikte en uzun gecenin ne zaman olacağı ve kaç saat süreceği merak konusu oldu. Havaların erken kararması ve geç aydınlanması ile evden erken saatte çıkan vatandaşlar günlerin ne zaman uzayacağını araştırmaya başladı. Peki 21 Aralık tarihinde ne oluyor? İşte kış gün dönümü ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:23
EN UZUN GECE | Kış gün dönümü ne zaman: en uzun gece kaç saat sürüyor? 21 Aralık’ta neler oluyor?

Gecelerin uzaması ile vatandaşların gündeminde kış gün dönümünün ne zaman olacağı sorusu yer aldı. 21 Aralık, Kuzey Yarımküre'de en uzun geceyi ve günlerin yeniden uzamaya başladığı astronomik bir dönemi ifade ediyor. 21 Aralık kış gün dönümü gökyüzü meraklılarının ilgisini çekiyor. Bu astronomik olay kış aylarının habercisi olarak dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği bu tarih, günlerin uzamaya başladığı yeni bir dönemin de habercisi olarak kabul ediliyor.

EN UZUN GECE | Kış gün dönümü ne zaman: en uzun gece kaç saat sürüyor? 21 Aralık’ta neler oluyor?

21 Aralık Neler Oluyor?

21 Aralık, astronomik olarak kış gün dönümünü ifade eder. Bu tarihte, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açılarla gelir ve Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gecesi yaşanır. Aynı zamanda günler, yavaş yavaş uzamaya başlayarak 21 Haziran yaz gün dönümüne kadar devam eder.

EN UZUN GECE | Kış gün dönümü ne zaman: en uzun gece kaç saat sürüyor? 21 Aralık’ta neler oluyor?

Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de yaz mevsimi resmen başlar. Kuzey Kutup Dairesi'nde tam 24 saatlik bir gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saatlik bir gündüz yaşanır. En uzun gece 21 Aralık Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece olacak. En kısa gece ülkemizde 14 saat ile Hatay şehrinde, en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Sinop ilimizde yaşanacak.

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