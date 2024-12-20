EN UZUN GECE | Kış gün dönümü ne zaman: en uzun gece kaç saat sürüyor? 21 Aralık'ta neler oluyor?
2024 kış gün dönümü başlıyor. Kış gün dönümünün yaklaşmasıyla birlikte en uzun gecenin ne zaman olacağı ve kaç saat süreceği merak konusu oldu. Havaların erken kararması ve geç aydınlanması ile evden erken saatte çıkan vatandaşlar günlerin ne zaman uzayacağını araştırmaya başladı. Peki 21 Aralık tarihinde ne oluyor? İşte kış gün dönümü ile ilgili detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:23