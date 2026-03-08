En ucuz sıfır otomobiller listesi değişti: Mart 2026 güncel fiyatlar

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları mart ayında açıklanan yeni listelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Güncellenen rakamlara göre Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil 1 milyon 290 bin TL seviyesinden başlarken, listenin ilk sıralarında Opel Corsa, Dacia Sandero ve KIA Picanto gibi modeller yer aldı. Markaların mart ayı fiyatlarını duyurmasıyla birlikte en uygun fiyatlı otomobillerin sıralaması da değişti.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASAYI ETKİLİYOR Öte yandan küresel gelişmelerin de piyasalara yansıdığı belirtiliyor. İran savaşının etkileri birçok sektörde hissedilmeye başlarken, artan risk algısının yatırım planlarında değişikliklere yol açabildiği ifade ediliyor. Bu durum otomotiv sektöründe de fiyatlama ve talep beklentilerini etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

EN UCUZ OTOMOBİL 1 MİLYON 290 BİN TL Mart ayı itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobil 1 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatıyla dikkat çekti. Listenin devamında ise 1,3 milyon lira seviyesindeki modeller yer aldı.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ 10 SIFIR OTOMOBİL (MART 2026) 10- Dacia Sandero Stepway

Mart 2026 satış fiyatı: 1.685.000 TL 9- Seat Ibiza

Mart 2026 satış fiyatı: 1.647.000 TL