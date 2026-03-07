“En tehlikeli asteroit” unvanı almıştı! 2024 YR4’ün yeni rotası belli oldu

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 17:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

2024 YR4 adlı asteroid, ilk hesaplamalara göre Ay'a çarpma ihtimali nedeniyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 60 metre çapındaki gök cisminin çarpışma ihtimali yüzde 4,3 olarak hesaplandı. James Webb Uzay Teleskobu'nun ölçümleri ise asteroidin Ay'ın yaklaşık 21 bin kilometre yakınından geçeceğini ortaya koydu.

Uzayda hareket eden büyük asteroidlerin Dünya ya da Ay ile çarpışma ihtimali zaman zaman bilim dünyasında ve kamuoyunda endişe yaratabiliyor. Son dönemde astronomların dikkatini çeken gök cisimlerinden biri de 2024 YR4 adlı asteroid oldu.

2024 yılının sonunda keşfedilen bu gök taşı kısa sürede bilim insanlarının radarına girdi. İlk ölçümler, asteroidin yörüngesinin tam olarak netleşmediğini ve Ay ile potansiyel bir karşılaşma ihtimali bulunduğunu ortaya koydu.

🔭 NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİLDİ? Yaklaşık 60 metre çapındaki 2024 YR4, ilk hesaplamalara göre potansiyel risk taşıyan gök cisimleri arasında değerlendirildi. Yapılan ilk analizlerde birkaç önemli detay dikkat çekti: 📌Asteroidin Ay'a çarpma ihtimali yüzde 4,3 olarak hesaplandı 📌2032 yılında Dünya'ya yaklaşacağı öngörüldü 📌Bu büyüklükte bir asteroidin çarpması halinde ciddi yıkım oluşabileceği belirtildi Bu nedenle gökbilimciler asteroidin yörüngesini daha kesin şekilde belirlemek için ek gözlemler gerçekleştirdi.

🛰️ JAMES WEBB UZAY TELESKOBU DEVREYE GİRDİ Asteroidin rotasını netleştirmek için James Webb Uzay Teleskobu kullanıldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, teleskobun şubat ayı sonunda bu gök cismini gözlemleyebileceğini belirledi.