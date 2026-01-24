En faydalı süt türü belli oldu! Hem kemikleri koruyor hem de şişirmiyor

En faydalı süt türü belli oldu! Hem kemikleri koruyor hem de şişirmiyor

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 22:48 PAYLAŞ ABONE OL YAZI ahaber.com.tr Haber Merkezi

Marketlerde çoğu kişi inek sütüne yönelirken keçi sütü genellikle ikinci planda kalıyor. Oysa mineral emilimi, sindirimi kolay yağ yapısı ve kas dokusunu destekleyen protein profiliyle dikkat çekiyor. Uzmanların özellikle ileri yaş grupları için altını çizdiği bu süt türü yeniden gündemde.

Süt reyonlarında tercih çoğunlukla alışkanlıklara göre yapılıyor. İnek sütü ve bitkisel alternatifler öne çıkarken keçi sütü çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ancak besin içeriği ve sindirim sistemi üzerindeki etkileri, bu ürünü yeniden değerlendirmeyi gerektiriyor.

Mineral Yapısı Kemik Sağlığına Katkı Sağlıyor "Food Science & Nurition" dergisinde yayımlanan bir analize göre keçi sütü, içerdiği kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik yapısına doğrudan katkı sunuyor. Bu mineraller vücutta daha kolay çözünebilen formlarda bulunuyor. Emilim süreci daha rahat gerçekleşiyor.

Yaş ilerledikçe kemik yoğunluğunda doğal bir azalma görülüyor. Bu nedenle mineral emilimi yüksek besinler önem kazanıyor. Keçi sütü bu noktada beslenme düzeninde daha fazla yer bulabilecek ürünler arasında gösteriliyor.

Protein Profili Kas Dokusu için Destek Sunuyor Keçi sütünün protein yapısı kas dokusunun korunmasına katkı sağlayan özellikler taşıyor. Bilimsel çalışmalarda kas protein yıkımını yavaşlatıcı etkilerine dikkat çekiliyor. Aynı zamanda inflamasyon seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.