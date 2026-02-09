En düşük emekli maaşı sistemi değişiyor! 5 kalemde köklü yenilik masada: 1999 ve 2008 sonrasına
A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, en düşük emekli maaşına dair gündemde olan yeni sisteme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, SSK, BAĞ-KUR emeklisini yakından ilgilendiren değişiklikle ilgili tüm detayları tek tek anlattı.
Faruk Erdem emekli maaşını hesaplama yönteminin karmaşıklığına dikkat çekerek mevcut sistemde 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı kategoride aylık bağlama oranlarının olduğunu aktardı. Bu hesaplamaların içine bir de büyüme hızı ile enflasyonda eklenince ortaya anlaşılması daha da güç bir tablonun çıktığını ifade etti. Erdem'e göre bu yapı, "çok çalışanın daha düşük maaş alabileceği" algısını besliyor ve kayıt dışı çalışmayı teşvik ediyor.
GÜNCELLEME KATSAYISI NEDEN SABİTLENMELİ?
Her yıl emeklilik dönemine göre maaşların değişmesi, uzun süredir tartışma konusu. Erdem'in ikinci sorun olarak tanımladığı, enflasyon ve büyüme oranlarındaki farklılıklar nedeniyle bir yıl emekli olan daha yüksek maaş alırken, bir sonraki yıl emekli olan daha düşük maaşla karşılaşabiliyor.
Erdem, bu dalgalanmanın önüne geçilmesi için güncelleme katsayısının sabitlenmesi gerektiğini belirtti.
PRİM GÜN SAYISI İLE MAAŞ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Bir diğer önemli başlık ise prim gün sayısı. Mevcut sistemde 5 bin günle emekli olanla 9–10 bin gün çalışan arasında, gün sayısına bağlı anlamlı bir maaş farkı oluşmuyor. Maaşlar ağırlıklı olarak yatırılan prim tutarına göre hesaplanıyor.
Erdem, sistemin çalışmayı teşvik edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti:
"Üçüncü sorun yüksek prim. Yani 7.000 gün, 10.000 gün, 9.000 gün çalışanla 5.000 gün, 6.000 gün çalışan arasında bu gün açısından maaş olarak bir fark olmuyor. Yani maaşlar sadece yatırılan prim miktarı üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla çok günün de maaş hesaplamasına mutlaka katılması lazım. "
Faruk Erdem, fazla gün çalışmanın mutlaka maaşa yansıması gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın Orta Vadeli Program'a da girdiğini hatırlatan Erdem, uzun süre çalışanların emeklilikte bunun karşılığını almasının hedeflendiğini söyledi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI UYGULAMASI
2019'da başlayan en düşük emekli maaşı uygulamasının düşük maaş alanlar açısından olumlu olduğunu belirten Erdem, şunları dile getirdi:
"Dördüncü sorun da en düşük emekli maaşı belirleme. En düşük emekli maaşı belirleme işi 2019'da başladı ve bence çok faydalı da oldu çünkü çok düşük maaş alanlara bir katkı yapılıyor. Diyelim ki en düşük 20.000 lira oldu ama senin gerçek maaşın 15.000 lira. Sana 20.000 lira ödeniyor. Benim de gerçek maaşım 21.000 lira ya da 22.000 lira. Dolayısıyla seninle benim aramda hiçbir fark kalmamış oluyor. "