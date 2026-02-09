En düşük emekli maaşı sistemi değişiyor! 5 kalemde köklü yenilik masada: 1999 ve 2008 sonrasına

Faruk Erdem emekli maaşını hesaplama yönteminin karmaşıklığına dikkat çekerek mevcut sistemde 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı kategoride aylık bağlama oranlarının olduğunu aktardı. Bu hesaplamaların içine bir de büyüme hızı ile enflasyonda eklenince ortaya anlaşılması daha da güç bir tablonun çıktığını ifade etti. Erdem'e göre bu yapı, "çok çalışanın daha düşük maaş alabileceği" algısını besliyor ve kayıt dışı çalışmayı teşvik ediyor.

Her yıl emeklilik dönemine göre maaşların değişmesi, uzun süredir tartışma konusu. Erdem'in ikinci sorun olarak tanımladığı, enflasyon ve büyüme oranlarındaki farklılıklar nedeniyle bir yıl emekli olan daha yüksek maaş alırken, bir sonraki yıl emekli olan daha düşük maaşla karşılaşabiliyor.

PRİM GÜN SAYISI İLE MAAŞ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Bir diğer önemli başlık ise prim gün sayısı. Mevcut sistemde 5 bin günle emekli olanla 9–10 bin gün çalışan arasında, gün sayısına bağlı anlamlı bir maaş farkı oluşmuyor. Maaşlar ağırlıklı olarak yatırılan prim tutarına göre hesaplanıyor.

Erdem, sistemin çalışmayı teşvik edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti:

"Üçüncü sorun yüksek prim. Yani 7.000 gün, 10.000 gün, 9.000 gün çalışanla 5.000 gün, 6.000 gün çalışan arasında bu gün açısından maaş olarak bir fark olmuyor. Yani maaşlar sadece yatırılan prim miktarı üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla çok günün de maaş hesaplamasına mutlaka katılması lazım. "