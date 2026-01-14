SGK’ye en borçlu belediyeler açıklandı! İşte o liste...
Belediyelerin SGK'ye olan prim borçları 2025 Ağustos itibarıyla 234,2 milyar liraya ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme iradesi gösteren belediyelere mevzuat kapsamında kolaylık sağlandığını belirtirken, en borçlu belediye 18 milyar lirayla İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Adana ve Ankara ise borç sıralamasında üst sıralarda yer aldı.
