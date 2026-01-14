SGK’ye en borçlu belediyeler açıklandı! İşte o liste...

İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı. 2025 Ekim ayı itibarıyla şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde:

"İstanbul Şişli Belediyesi 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira,

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira,

İstanbul Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 lira,

İstanbul Ataşehir Belediyesi 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 lira,

İstanbul Sarıyer Belediyesi 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 lira"