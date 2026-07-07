CANLI YAYIN

Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", dördüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Emir ve Uzay'ın ölümle burun buruna geldiği kazanın ardından flash bellekte ortaya çıkan görüntüler dengeleri altüst ederken, "Benim için artık sen bir hiçsin!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm tanıtımı büyük yüzleşmenin sinyallerini verdi.

Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!" 1

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", dün akşam dördüncü bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı.

Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!" 2

4.Bölümde Neler Oldu?

Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Ahaber
Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!" 3

Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!" 4

Finalde ise uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılmasıyla ortaya çıkan görüntüler, tüm ezberleri bozarak izleyiciyi büyük bir sürprizle baş başa bıraktı.

Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!" 5

Bölümün ardından sosyal medyada da dizi geniş yankı uyandırdı. Özellikle Emir ve Uzay'ın yaşadığı kaza sahnesi ile finalde ortaya çıkan flash bellek görüntüleri en çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMAN | "ARTIK BİR HİÇSİN"
Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!" 6

İzleyiciler, bölümün temposunu ve gerilimini öven paylaşımlar yaparken, oyuncu performanslarına da beğeni dolu yorumlar geldi. Birçok kullanıcı, final sahnesinin ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla beklediğini dile getirdi.

SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!" 7

Şimdi gözler yeni bölüme çevrildi. Flash bellekteki görüntüler kimleri köşeye sıkıştıracak? Ortaya çıkan gerçekler mahallede hangi hesaplaşmaları başlatacak? Bu büyük yüzleşmenin ardından dostluklar, aile bağları ve dengeler geri dönülmez şekilde değişecek mi?

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin