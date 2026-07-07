Emir büyük sırrı öğrendi! Melek köşeye sıkıştı: "Benim için artık bir hiçsin!"

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", dördüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Emir ve Uzay'ın ölümle burun buruna geldiği kazanın ardından flash bellekte ortaya çıkan görüntüler dengeleri altüst ederken, "Benim için artık sen bir hiçsin!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm tanıtımı büyük yüzleşmenin sinyallerini verdi.

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", dün akşam dördüncü bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı.

4.Bölümde Neler Oldu? Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

Finalde ise uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılmasıyla ortaya çıkan görüntüler, tüm ezberleri bozarak izleyiciyi büyük bir sürprizle baş başa bıraktı.