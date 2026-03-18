Emine Erdoğan'dan "Kuruluş Orhan" setine iftar ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sn. Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte Bozdağ Film Platoları'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, vatandaşların ziyaretine de açık olan platoda, Kuruluş Orhan dizisinin oyuncularıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sn. Emine Erdoğan, atv'nin sevilen dizisi "Kuruluş Orhan" setini ziyaret ederek oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi.

Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada konuşan Sn. Emine Erdoğan, iyiliğin medeniyetimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, eğitimden afet bölgelerine, çevreden sosyal dayanışmaya kadar uzanan her hayrın kalıcı bir değer taşıdığını ve "sadaka-i cariye" anlayışıyla geleceğe aktarıldığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının bu köklü merhamet geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğine dikkat çekti.