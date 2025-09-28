Emekliye %16,44'lük zam hesabı yenilendi! SSK BAĞ-KUR'luya 6.3 puanlık refah payı sinyali: 2'li formül ile kim, ne kadar maaş alacak?
2026 yılına az bir zaman kala gözler milyonlarca emeklinin maaş artışında. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için tahmin 16,44'e yükseldi. Refah payı talebi ise yeniden gündemde. Peki ocak ayında kim, ne kadar zam alacak? Emekliye 6.3 puanlık refah payı artışı gelecek mi? İşte merak edilen maaş tahminleri ve hesaplamalar!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:36