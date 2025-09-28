Emekliye %16,44'lük zam hesabı yenilendi! SSK BAĞ-KUR'luya 6.3 puanlık refah payı sinyali: 2'li formül ile kim, ne kadar maaş alacak?

2026 yılına çalışan, çalışmayan herkes yeni ücretlerle adım atacak. Yaklaşık 17 milyon emekli de maaş artışıyla birlikte yeni yıla daha yüksek gelirle girmeye hazırlanıyor. Asgari ücret için aralık ayında yapılacak görüşmeler beklenirken Ocak zammına dair ipuçları şimdiden ortaya çıktı.