Emekliye %16,44'lük zam hesabı yenilendi! SSK BAĞ-KUR'luya 6.3 puanlık refah payı sinyali: 2'li formül ile kim, ne kadar maaş alacak?

2026 yılına az bir zaman kala gözler milyonlarca emeklinin maaş artışında. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için tahmin 16,44'e yükseldi. Refah payı talebi ise yeniden gündemde. Peki ocak ayında kim, ne kadar zam alacak? Emekliye 6.3 puanlık refah payı artışı gelecek mi? İşte merak edilen maaş tahminleri ve hesaplamalar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:36
2026 yılına çalışan, çalışmayan herkes yeni ücretlerle adım atacak. Yaklaşık 17 milyon emekli de maaş artışıyla birlikte yeni yıla daha yüksek gelirle girmeye hazırlanıyor. Asgari ücret için aralık ayında yapılacak görüşmeler beklenirken Ocak zammına dair ipuçları şimdiden ortaya çıktı.

EMEKLİYE REFAH PAYI VE TABAN ARTIŞI VAR MI?
Enflasyon Farkı Tabloyu Belirleyecek

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammı 2025'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre belirlenecek.

Memur emeklilerinin artışı ise yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5'i aşan enflasyon farkıyla hesaplanacak.

Yeni Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak öngörülüyor.

2025'in ikinci yarısında TÜFE'nin yüzde 10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,14, memur emeklilerinin zammı ise yüzde 16,44 olacak.

