Emekliye %51'lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR'luya ocakta yeni tarife
Emeklilerin banka promosyonu yarışı ekim ayında yeni bir boyut kazandı. Bankalar arasında adeta rekabet fırtınası esiyor. Bazı bankalar ödemeleri 30 bin TL'ye çıkarırken, bir banka daha hamle yaparak promosyon tutarını 32 bin TL'ye yükseltti. Böylece emekli promosyonlarında yüzde 51'lik dikkat çekici bir artış yaşandı. Ayrıntılar, bankacılık sektöründeki bu kıyasıya rekabetin perde arkasını gözler önüne seriyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 09:47