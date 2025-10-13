Emekliye %51’lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR’luya ocakta yeni tarife

YARIŞ DEVAM EDECEK: BANKALAR KAMPANYA TARİHLERİNİ UZATIYOR

Uzmanlar, bankalar arasındaki promosyon rekabetinin yıl sonuna kadar süreceğini öngörüyor. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

"Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon emekli bulunuyor. Bu da bankalar için büyük bir müşteri potansiyeli anlamına geliyor. Eylül ayında 30 bin TL olan promosyonların ekimde 32 bin TL'ye çıktığını gördük.