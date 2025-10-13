Viral Galeri Viral Liste Emekliye %51'lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR'luya ocakta yeni tarife

Emekliye %51'lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR'luya ocakta yeni tarife

Emeklilerin banka promosyonu yarışı ekim ayında yeni bir boyut kazandı. Bankalar arasında adeta rekabet fırtınası esiyor. Bazı bankalar ödemeleri 30 bin TL'ye çıkarırken, bir banka daha hamle yaparak promosyon tutarını 32 bin TL'ye yükseltti. Böylece emekli promosyonlarında yüzde 51'lik dikkat çekici bir artış yaşandı. Ayrıntılar, bankacılık sektöründeki bu kıyasıya rekabetin perde arkasını gözler önüne seriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 09:47
Eylül ayında bankalar arasında en yüksek emekli promosyonu 30 bin TL seviyesindeydi. Ancak ekim ayına girilmesiyle birlikte bir banka, kampanya tutarını 32 bin TL'ye yükselterek rekabeti yeniden alevlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte emekli promosyonlarında sadece bir ay içinde 2 bin TL'lik artış yaşandı.

YÜZDE 51'LİK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bankalar emeklileri portföyüne katmak için kampanyalarını peş peşe güncellerken, yeni bir banka daha yarışa dahil oldu. Daha önce 20 bin TL üzeri maaş alanlara 20 bin 400 TL ödeme yapan banka, tutarı 31 bin TL'ye çıkardı.

Böylece promosyon ödemelerinde yüzde 51 oranında artış gerçekleşti. Bankacılık çevrelerine göre bu oran, son dönemde görülen en yüksek artışlardan biri olarak kayıtlara geçti.

YARIŞ DEVAM EDECEK: BANKALAR KAMPANYA TARİHLERİNİ UZATIYOR

Uzmanlar, bankalar arasındaki promosyon rekabetinin yıl sonuna kadar süreceğini öngörüyor. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

"Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon emekli bulunuyor. Bu da bankalar için büyük bir müşteri potansiyeli anlamına geliyor. Eylül ayında 30 bin TL olan promosyonların ekimde 32 bin TL'ye çıktığını gördük.

Kampanya tarihleri incelendiğinde 32 bin TL'lik ödeme 2 Ekim – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli. 30 bin TL ve altındaki ödemeler için ise son başvuru tarihi 31 Ekim'di. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda da bu yarışın devam edeceğini, bankaların ödeme tutarlarını ve kampanya sürelerini güncelleyeceğini tahmin ediyoruz."

