Emekliye 4’lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR’luya 19.089 TL’lik maaş hesaplandı! Ocakta kök aylık ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL SINIRINA YAKLAŞIYOR

Halihazırda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL. Senaryolara göre bu tutar Ocak 2026'da 18 bin TL'nin üzerine çıkacak.

Buna göre; yüzde 10,56'lık zamda 18 bin 663 TL, yüzde 10,14'lük zamda 18 bin 592 TL, yüzde 11,3'lük zamda 18 bin 788 TL, yüzde 13,08'lik zamda ise 19 bin 89 TL'ye ulaşılacak.