Emekliye 4’lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR’luya 19.089 TL’lik maaş hesaplandı! Ocakta kök aylık ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıl sonu zammı neredeyse netleşiyor. Temmuz-Eylül enflasyonu belli oldu. Geriye kalan üç ayın verileriyle birlikte zam oranı yaklaşık yüzde 10 ile 13 arasında şekillenecek. Bu rakamlarla en düşük maaş 18 binin biraz üzerine çıkacak. Peki SSK, Bağ-Kur emeklisi ocakta ne kadar alacak? İşte kalem kalem hesap tablosu...

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak'ta alacağı zam oranları netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon yüzde 7,51 oldu. Geriye ekim, kasım ve aralık aylarının verileri kalırken, yıl sonuna ilişkin tahminler ocak zammının yüzde 10,14 ile yüzde 13,08 arasında değişebileceğine işaret ediyor.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,51'E ULAŞTI

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek altı aylık enflasyon verisinin yarısı artık belli. Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 olarak açıklanan verilerle birlikte üç aylık enflasyon yüzde 7,51 oldu. Bu oran Ocak 2026'da yapılacak maaş artışlarının zeminini oluşturuyor.

YIL SONU TAHMİNLERİ: YÜZDE 10,14'TEN YÜZDE 13,08'E

Emekli maaşlarına ilişkin farklı senaryolar dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,56 olarak hesaplanıyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,5'lik yıl sonu tahmini ise ikinci yarı için yüzde 10,14'lük bir artış anlamına geliyor.

Eylül ayında yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 olarak öngörülürken bu durumda zam oranı yüzde 11,3'e çıkıyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini ise yüzde 31,94'le en yüksek senaryoyu işaret ediyor. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026'da yüzde 13,08'lik bir artış görebilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL SINIRINA YAKLAŞIYOR

Halihazırda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL. Senaryolara göre bu tutar Ocak 2026'da 18 bin TL'nin üzerine çıkacak.

Buna göre; yüzde 10,56'lık zamda 18 bin 663 TL, yüzde 10,14'lük zamda 18 bin 592 TL, yüzde 11,3'lük zamda 18 bin 788 TL, yüzde 13,08'lik zamda ise 19 bin 89 TL'ye ulaşılacak.

