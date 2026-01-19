Viral Galeri Viral Liste Emekliye 31.000 TL ek promosyon ödemesi: 4A-4B-4C'liye 11 bankadan yeni zamlı liste

Emekli maaşlarına yapılan artış sonrası bankalar promosyon yarışını bir üst seviyeye taşıdı. SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki milyonlarca emekli için ek promosyon ödemeleri 31 bin TL'ye kadar yükseldi. Maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için 11 banka yeni ve zamlı promosyon listesini açıklarken, güncellenen kampanyalar 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:20
Emekli maaşlarına yapılan artış ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden alevlendi. 2026 yılına girilirken hem kamu hem de özel bankalar, emekli maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen vatandaşlara daha yüksek promosyon teklifleri sunmaya başladı. Promosyon tutarları bazı bankalarda ek kampanyalarla birlikte 30 bin liranın da üzerine çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, artan maaşlar emeklilerin pazarlık gücünü yükseltirken, bankalar müşteri portföylerini genişletmek adına promosyon rakamlarını yukarı çekiyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri, daha avantajlı teklifler sunan bankalara maaşlarını taşıma hakkını kullanabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU 2026'DA NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükselmesiyle birlikte promosyon tutarları da güncellendi. Bankalar, maaş aralıklarına göre farklı kademelerde promosyon ödemesi yaparken, yeni müşteri kazanmak amacıyla ek koşulsuz veya şartlı ödemelerle toplam tutarı artırıyor.

Güncel kampanyalara bakıldığında, ana promosyon tutarlarının 12 bin TL'den başladığı, ek ürün ve hizmetlerle birlikte 30-31 bin TL seviyelerine kadar çıktığı görülüyor. SGK ile bankalar arasında yürütülen görüşmelerin ardından bu rakamların önümüzdeki aylarda yeniden artabileceği ifade ediliyor.

SGK GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR: PROMOSYONLAR ARTABİLİR

Geçmiş yıllarda emekliler adına bankalarla sıkı pazarlık yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, 2026 yılı için de benzer bir süreç izlemesi bekleniyor. Özellikle mart ayı itibarıyla promosyon görüşmelerinin hız kazanacağı, bankaların daha yüksek teklifler sunabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, maaşını taşımayı düşünen emeklilerin SGK görüşmelerinin tamamlanmasını beklemesinin daha avantajlı olabileceğine dikkat çekiyor.

BANKALAR NEDEN PROMOSYON ÖDÜYOR?

Promosyon ödemeleri herhangi bir yasal zorunluluktan kaynaklanmıyor. Bankalar bu ödemeleri tamamen kendi bütçelerinden karşılıyor. Amaç, yeni müşteri kazanımı sağlamak, mevduat hacmini artırmak ve uzun vadede kredi, kredi kartı, otomatik fatura talimatları gibi ürünlerle ek gelir elde etmek. Emekli maaşı, bankalar için düzenli ve güvenilir bir kaynak olarak görülüyor.

