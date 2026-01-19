Emekliye 31.000 TL ek promosyon ödemesi: 4A-4B-4C'liye 11 bankadan yeni zamlı liste
Emekli maaşlarına yapılan artış sonrası bankalar promosyon yarışını bir üst seviyeye taşıdı. SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki milyonlarca emekli için ek promosyon ödemeleri 31 bin TL'ye kadar yükseldi. Maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için 11 banka yeni ve zamlı promosyon listesini açıklarken, güncellenen kampanyalar 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:20