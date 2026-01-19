Emekliye 31.000 TL ek promosyon ödemesi: 4A-4B-4C’liye 11 bankadan yeni zamlı liste

EMEKLİ PROMOSYONU 2026'DA NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükselmesiyle birlikte promosyon tutarları da güncellendi. Bankalar, maaş aralıklarına göre farklı kademelerde promosyon ödemesi yaparken, yeni müşteri kazanmak amacıyla ek koşulsuz veya şartlı ödemelerle toplam tutarı artırıyor.

Güncel kampanyalara bakıldığında, ana promosyon tutarlarının 12 bin TL'den başladığı, ek ürün ve hizmetlerle birlikte 30-31 bin TL seviyelerine kadar çıktığı görülüyor. SGK ile bankalar arasında yürütülen görüşmelerin ardından bu rakamların önümüzdeki aylarda yeniden artabileceği ifade ediliyor.