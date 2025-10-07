EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C'liye ekim kampanyası değişti: Halkbank, Vakıf, TEB...
Bankalar arasındaki rekabet, emekli promosyonlarında çıtayı yükseltti. Emeklilere sunulan nakit promosyonlar 32 bin liraya kadar ulaştı. 12 banka 20 bin liranın üzerinde ödeme yaparken, 7 banka ise 27 bin lira ve üzeri tutarlarla dikkat çekti. Yeni kampanyalar emeklilerin yüzünü güldürürken bankalar müşteri kazanmak için yarışa girdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 14:06