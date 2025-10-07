EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C’liye ekim kampanyası değişti: Halkbank, Vakıf, TEB...

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, artan rekabetin önümüzdeki aylarda daha da hızlanacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam 16 milyon 500 bin civarında emeklimiz olduğu için, bankalar açısından bu kitle çok değerli bir müşteri potansiyeli oluşturuyor. Ekim ayında 32 bin TL'ye ulaşan promosyonlar, 2 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli. 30 bin TL ve altı ödeme yapan bankalarda ise son başvuru tarihi 31 Ekim'di. Bu tablo, bankaların kasım ve aralık aylarında yeni kampanyalarla rekabeti sürdüreceğini gösteriyor."