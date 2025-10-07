Viral Galeri Viral Liste EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C'liye ekim kampanyası değişti: Halkbank, Vakıf, TEB...

Bankalar arasındaki rekabet, emekli promosyonlarında çıtayı yükseltti. Emeklilere sunulan nakit promosyonlar 32 bin liraya kadar ulaştı. 12 banka 20 bin liranın üzerinde ödeme yaparken, 7 banka ise 27 bin lira ve üzeri tutarlarla dikkat çekti. Yeni kampanyalar emeklilerin yüzünü güldürürken bankalar müşteri kazanmak için yarışa girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 14:06
Ekim ayıyla birlikte bankalar emekliler için adeta yeni bir promosyon yarışına girdi. Kampanyalar ardı ardına açıklanırken, ödemeler 32 bin liraya kadar yükseldi. Emeklilerin ilgisini çeken bu yarışta bankalar müşteri kazanmak için sınırlarını zorluyor.

MİLYONLARA YENİ MAAŞ HESABI
PROMOSYONLAR 32 BİN LİRAYA DAYANDI

Eylül ayında 30 bin liraya kadar çıkan emekli promosyonları, Ekim itibarıyla 2 bin lira daha artarak 32 bin liraya ulaştı. Bir banka ek ödeme avantajıyla bu tutarı verirken, iki banka da 30 bin liralık teklif sundu. 20 bin liranın üzerinde promosyon ödeyen banka sayısı 12'ye, 27 bin lira ve üzeri teklif sunan banka sayısı ise 7'ye çıktı.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, artan rekabetin önümüzdeki aylarda daha da hızlanacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam 16 milyon 500 bin civarında emeklimiz olduğu için, bankalar açısından bu kitle çok değerli bir müşteri potansiyeli oluşturuyor. Ekim ayında 32 bin TL'ye ulaşan promosyonlar, 2 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli. 30 bin TL ve altı ödeme yapan bankalarda ise son başvuru tarihi 31 Ekim'di. Bu tablo, bankaların kasım ve aralık aylarında yeni kampanyalarla rekabeti sürdüreceğini gösteriyor."

"OCAK'TA YENİ REKOR GELEBİLİR"

Yılmaz'a göre promosyonlarda asıl artış 2025 yılının Ocak ayında yaşanabilir. Emekli maaşlarına yapılacak zamların promosyon tutarlarını da etkileyeceğini söyleyen Yılmaz, olası artışa dair şu öngörüde bulundu:

"Her altı ayda bir enflasyon farkı emekli maaşlarına yansıtılıyor. Bu yıl sonu enflasyonunu yüzde 30 civarında beklersek, maaşlarda yaklaşık yüzde 11,43 oranında bir artış olabilir. Bu oran 32 bin TL'ye uygulandığında 35 bin 657 TL'ye denk geliyor. Dolayısıyla 2025 Ocak-Temmuz döneminde promosyon ödemelerinin 36 bin TL civarına ulaşması muhtemel."

ŞARTLAR DİKKATLE İNCELENMELİ

Yılmaz, emeklilerin sadece rakamlara değil, kampanya koşullarına da dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"Bankalar genellikle yüksek tutarları belirli şartlarla sunuyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya düzenli maaş taşıma taahhüdü gibi ek koşullar olabiliyor. Bu nedenle emekliler tüm bankaların şartlarını karşılaştırmalı, gerekirse cayma hakkını kullanarak daha avantajlı bir kampanyaya geçebilir."

