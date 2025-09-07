Viral Galeri Viral Liste EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...

Banka promosyonu kampanyalarında hareketlilik sürüyor. Emeklilere 3 yıllık dönem için 30 bin liraya kadar ödeme yapmayı taahhüt eden banka sayısı artarken, 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye ulaştı. Bu gelişme, emekliler için nakit destek fırsatlarını yeniden gündeme taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:17
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında sınırları zorluyor. Dul ve yetim maaşlarını alanlar da dahil olmak üzere tüm emekliler, 3 yıllık dönemde 30 bin liraya varan promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bazı bankalar maaş promosyonuna ek olarak çeşitli şartlarla ek ödüller de sunuyor. Bu kapsamda emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye yükseldi.

EMEKLİYE 35 BİN TL PROMOSYON FIRSATI
PROMOSYON TUTARLARI VE EK ÖDÜLLER

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bankalar promosyon miktarlarını maaş dilimlerine göre belirliyor ve ek şartlarla bu rakamları artırıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartıyla harcama yapma, kredi kullanma veya emekli yakınını getirme gibi uygulamalarla promosyonlar daha cazip hale geliyor. İşte bankaların sunduğu güncel promosyon paketleri:

Albaraka Türk (25.000 TL'ye varan): Maaş dilimlerine göre 6.500 TL'den 15.600 TL'ye kadar promosyon veriyor. Ek olarak 2 otomatik fatura talimatı için 1.400 TL, kredi kartıyla harcamaya 2.000 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 1.000 TL olmak üzere toplam 9.400 TL ek ödül sunuluyor.

DenizBank (27.000 TL'ye varan): Maaş dilimlerine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sağlıyor. MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı sahibi olanlar maaş tutarına göre 8.000 TL ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade alabiliyor.

Garanti BBVA (25.000 TL'ye varan): Maaş dilimlerine göre 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bonus veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek bonus ile toplam 10.000 TL'ye kadar ödül veriliyor.

