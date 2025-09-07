EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...
Banka promosyonu kampanyalarında hareketlilik sürüyor. Emeklilere 3 yıllık dönem için 30 bin liraya kadar ödeme yapmayı taahhüt eden banka sayısı artarken, 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye ulaştı. Bu gelişme, emekliler için nakit destek fırsatlarını yeniden gündeme taşıdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:17