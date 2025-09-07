EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında sınırları zorluyor. Dul ve yetim maaşlarını alanlar da dahil olmak üzere tüm emekliler, 3 yıllık dönemde 30 bin liraya varan promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bazı bankalar maaş promosyonuna ek olarak çeşitli şartlarla ek ödüller de sunuyor. Bu kapsamda emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye yükseldi.