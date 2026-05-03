Emekliye 2’si 1 arada kazanç takvimi: Hem ikramiye hem zam! İşte yeni hesap

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emekli için yılın en kritik dönemi başladı. Yaklaşık 17 milyon emekli, Kurban Bayramı öncesinde ikinci ikramiyesini almaya hazırlanırken, temmuz ayında maaşlara yapılacak artış için de geri sayım sürüyor. Zam oranı büyük ölçüde açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek olsa da mevcut veriler ve beklentiler önemli ipuçları veriyor.

Temmuz ayında yapılacak artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Memur emeklilerinde ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaplanacak.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, şu ana kadar açıklanan ilk 3 aylık verilere göre:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 10,04 seviyesine ulaştı
  • Memur emeklileri için enflasyon farkı oluştu

Nisan, mayıs ve haziran verilerinin eklenmesiyle nihai zam oranı kesinleşecek. Özellikle nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte tablo daha net hale gelecek.

TEMMUZ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Zam, doğrudan kök aylık üzerinden uygulanacak. Emeklilerin e-Devlet'te "aylık tutarı" olarak gördüğü rakam kök maaşı ifade ederken, buna ayrıca yüzde 4 ila 5 oranında ek ödeme dahil ediliyor.

Zam sonrası hesaplama şu şekilde yapılacak:

  • Yeni zam oranı kök aylığa eklenecek
  • Ek ödeme, yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak
  • Toplam ödeme, taban aylığın altında kalırsa aradaki fark tamamlanacak

Bu nedenle kök maaşı düşük olan emekliler için taban aylık düzenlemesi kritik önem taşıyor.

TABAN AYLIKTA YENİ SEVİYE NE OLACAK?

Ocak ayında yapılan artışta taban aylık, enflasyonun üzerinde artırılmıştı. Temmuzda da benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

Mevcut tabloya göre:

  • Halen 20 bin lira olan taban aylık
  • Yüzde 17,08'lik bir artış halinde yaklaşık 23 bin 416 liraya yükselebilir

Ancak nihai rakam, enflasyon verilerinin ardından alınacak kararla belirlenecek.

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN BEKLENEN ARTIŞ

Memur emeklilerinde en düşük maaş şu an ek ödeme dahil 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer zam oranı yüzde 12,86 olarak gerçekleşirse bu tutarın yaklaşık 31 bin 343 liraya çıkması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz zammının 3 Temmuz'da netleşmesi bekleniyor. Zamlı maaş ödemeleri ise takvim doğrultusunda yapılacak:

  • SSK emeklileri: 17-26 Temmuz
  • Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz
  • Memur emeklileri: Önce eski maaş, ardından fark ödemesi
ANKET VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, temmuz zammına ilişkin güçlü bir projeksiyon sunuyor. Tahminlere göre:

Kalem Oran / Tutar
Ocak-Mart Enflasyonu %10,04
Nisan Enflasyonu (Tahmin) %2,93
Mayıs Enflasyonu (Tahmin) %1,82
Haziran Enflasyonu (Tahmin) %1,52
6 Aylık Enflasyon (Toplam) %17,08
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zam Oranı %17,08
Memur Emeklisi Enflasyon Farkı %5,48
Memur Emeklisi Toplam Zam %12,86
SSK ve Bağ-Kur Taban Aylık (Tahmini) 23.416 TL
En Düşük Memur Maaşı 69.849 TL
En Düşük Memur Emeklisi Aylığı 31.343 TL
