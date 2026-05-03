Emekliye 2’si 1 arada kazanç takvimi: Hem ikramiye hem zam! İşte yeni hesap

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 12:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emekli için yılın en kritik dönemi başladı. Yaklaşık 17 milyon emekli, Kurban Bayramı öncesinde ikinci ikramiyesini almaya hazırlanırken, temmuz ayında maaşlara yapılacak artış için de geri sayım sürüyor. Zam oranı büyük ölçüde açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek olsa da mevcut veriler ve beklentiler önemli ipuçları veriyor.

Temmuz ayında yapılacak artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Memur emeklilerinde ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaplanacak.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, şu ana kadar açıklanan ilk 3 aylık verilere göre: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 10,04 seviyesine ulaştı

Memur emeklileri için enflasyon farkı oluştu Nisan, mayıs ve haziran verilerinin eklenmesiyle nihai zam oranı kesinleşecek. Özellikle nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte tablo daha net hale gelecek.

TEMMUZ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK? Zam, doğrudan kök aylık üzerinden uygulanacak. Emeklilerin e-Devlet'te "aylık tutarı" olarak gördüğü rakam kök maaşı ifade ederken, buna ayrıca yüzde 4 ila 5 oranında ek ödeme dahil ediliyor. Zam sonrası hesaplama şu şekilde yapılacak: Yeni zam oranı kök aylığa eklenecek

Ek ödeme, yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak

Toplam ödeme, taban aylığın altında kalırsa aradaki fark tamamlanacak Bu nedenle kök maaşı düşük olan emekliler için taban aylık düzenlemesi kritik önem taşıyor.

TABAN AYLIKTA YENİ SEVİYE NE OLACAK? Ocak ayında yapılan artışta taban aylık, enflasyonun üzerinde artırılmıştı. Temmuzda da benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Mevcut tabloya göre: Halen 20 bin lira olan taban aylık

Yüzde 17,08'lik bir artış halinde yaklaşık 23 bin 416 liraya yükselebilir Ancak nihai rakam, enflasyon verilerinin ardından alınacak kararla belirlenecek.