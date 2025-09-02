Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C’liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon fırsatları 2025 yılı eylül ayı itibarıyla güncelleniyor. Maaşını taşımak isteyen emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra kredi kartı aidatsız kullanımı, otomatik ödeme talimatı ve ek avantajlar da sunuluyor. Hem kamu hem de özel bankaların kampanyaları belirlenirken, yaklaşan zam dönemleri de dikkate alınıyor.