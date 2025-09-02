Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında yarışını hız kesmeden sürdürüyor. 2025 itibarıyla emekli maaşını kendi bankasına taşımayı düşünen vatandaşlar nakit ödemeler, ek avantajlar ve özel fırsatları yakından takip ediyor. Eylül ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet kızışırken, en yüksek promosyonu veren kurumlar ve kampanya detayları yeniden güncellendi. İşte 2025'in güncel emekli promosyonları ve öne çıkan fırsatlar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 07:36