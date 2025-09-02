Viral Galeri Viral Liste Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında yarışını hız kesmeden sürdürüyor. 2025 itibarıyla emekli maaşını kendi bankasına taşımayı düşünen vatandaşlar nakit ödemeler, ek avantajlar ve özel fırsatları yakından takip ediyor. Eylül ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet kızışırken, en yüksek promosyonu veren kurumlar ve kampanya detayları yeniden güncellendi. İşte 2025'in güncel emekli promosyonları ve öne çıkan fırsatlar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 07:36
Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C’liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon fırsatları 2025 yılı eylül ayı itibarıyla güncelleniyor. Maaşını taşımak isteyen emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra kredi kartı aidatsız kullanımı, otomatik ödeme talimatı ve ek avantajlar da sunuluyor. Hem kamu hem de özel bankaların kampanyaları belirlenirken, yaklaşan zam dönemleri de dikkate alınıyor.

Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C’liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

2025 Eylül Promosyonlarında Hedef

Banka banka açıklanan promosyonlar, 31 Ağustos'a kadar eski tutarlar üzerinden yürütüldü. Eylül itibarıyla ise yeni promosyonlar devreye giriyor.

Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C’liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

Sabah'ta yer alan habere göre, nakit promosyonların 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi öngörülüyor. Emekliler, bu tarihten itibaren fırsatları karşılaştırarak en avantajlı bankayı seçebilecek.

Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C’liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları Eylül 2025 itibarıyla güncellendi. Maaşını taşımak isteyen emekliler, nakit promosyonların yanı sıra ek avantajlardan da faydalanabiliyor. İşte Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Halkbank, TEB, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın sunduğu güncel fırsatlar:

Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C’liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...

Garanti BBVA: 25.000 TL'ye Varan Ödül Fırsatı

1 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar 25.000 TL'ye varan promosyon kazanabiliyor.

Nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Bonus Kart veya Paracard harcama ödülü: 2.000 TL harcamaya 6.000 TL

Avans Hesap kullanımı: 2.000 TL'ye 2.000 TL

Yeni sigorta poliçesi ödülü: 2.000 TL

Toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.

SON DAKİKA