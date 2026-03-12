CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet her geçen gün artıyor. Mart ayı itibarıyla bankalar emekli maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen vatandaşlara sundukları kampanyaları genişletirken, sağlanan toplam avantaj tutarı da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bankalar tarafından duyurulan yeni kampanyalarda emekliler, dul ve yetimler için promosyon ödemeleri çeşitli ek şartlarla birlikte ciddi oranda yükseltildi. Otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık işlemleri veya emekli yakınını bankaya davet etme gibi şartlarla ek ödemeler artırılırken bazı bankalar faizsiz kredi imkanlarını da kampanyalara dahil etti. Böylece toplam fayda bazı bankalarda 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların Mart ayı itibarıyla sunduğu kampanyalar ve detayları…

AKBANK'TAN 100 BİN LİRAYA VARAN TOPLAM FAYDA

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine sunduğu kampanyayla toplamda 100 bin liraya varan avantaj sağlandığını duyurdu.

Banka tarafından sunulan nakit promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şöyle sıralanıyor:

  • 10.000 liranın altında maaş alanlara 8.250 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arasında maaş alanlara 13.250 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arasında maaş alanlara 16.750 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 20.000 TL

Promosyon ödemesine ek olarak kampanya kapsamında çeşitli şartları yerine getiren emeklilere 50.000 liraya varan nakit ödül imkanı sunuluyor.

Buna göre;

  • En az biri yeni olmak üzere otomatik fatura talimatlarına 2.000 TL,
  • Mevcut fatura talimatlarına 1.000 TL,
  • Kredi kartı harcamalarına 10.000 TL,
  • Davet kodu ile Akbanklı olan ve maaşını bankaya taşıyan yakınlar üzerinden 10.000 TL'ye kadar ödül verilebiliyor.

Banka ayrıca emeklilere 6 ay vadeli ve faizsiz 50.000 TL kredi kullanma imkanı da sunuyor.

DENİZBANK'TA 27 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON

DenizBank emekliler için toplam 27.000 TL'ye kadar promosyon sunan bankalar arasında yer alıyor.

Maaş aralıklarına göre verilen promosyon tutarları şu şekilde:

  • 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

Bunlara ek olarak;

  • Kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 TL,
  • Otomatik fatura talimatı verenlere 2.000 – 5.000 TL,
  • Aktif kredi kartı kullanımı için 8.000 TL

olmak üzere toplamda 15.000 TL'ye kadar ek promosyon verilebiliyor.

GARANTİ BBVA'DAN 25 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME

Garanti BBVA da emeklilere yönelik kampanyasını genişleten bankalar arasında yer alıyor. Banka maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor.

Maaşa göre promosyon tutarları şu şekilde:

  • 10.000 TL altı maaş alanlara 6.250 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

Ayrıca Bonus veya Paracard ile yapılacak harcamalara bağlı olarak ek ödüller veriliyor:

  • 2.000 TL kart harcamasına 6.000 TL bonus,
  • 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL,
  • Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL

Bu kalemlerle birlikte 10.000 TL'ye varan ek bonus elde edilebiliyor.

HALKBANK'TAN 60 BİN LİRAYA VARAN AVANTAJ

Halkbank, emeklilere yönelik kampanyasında toplam avantajı 60.000 TL'ye kadar çıkaran bankalardan biri.

Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri:

  • 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

Promosyona ek olarak bankanın sunduğu avantajlar arasında:

  • 12 ay taksitli ve faizsiz 30.000 TL ihtiyaç kredisi,
  • Kredi kartı harcamalarında yılda 35.000 TL'ye varan indirim,
  • Otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL'ye kadar puan

yer alıyor.

ING'DEN 28 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON

ING Bank emeklilere 28.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Koşulsuz promosyon tutarları:

  • 10.000 TL altı maaş alanlara 6.250 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

Ek kampanyalar kapsamında:

  • 5 otomatik fatura talimatına 2.500 TL,
  • Turuncu Hesap'a 50.000 TL ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 TL,
  • 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullananlara 4.000 TL,
  • Banka kartı ile harcamalara 2.500 TL'ye kadar iade

verilebiliyor.

İŞ BANKASI'NDAN 25 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON

İş Bankası emekli maaşını taşıyan müşterilerine 25.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

Maaşa göre nakit promosyon ödemeleri:

  • 10.000 TL altı maaş alanlara 6.250 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

Ayrıca;

  • İlk iki otomatik fatura talimatına 1.000 TL,
  • Kredi kartıyla aylık 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara 6 ayda toplam 9.000 TL MaxiPuan

kazanma imkanı sunuluyor.

KATILIM BANKALARINDA DA PROMOSYON YARIŞI

Katılım bankaları da emekliler için hazırladıkları kampanyalarla dikkat çekiyor.

Kuveyt Türk, emeklilere 27.500 TL'ye varan promosyon sağlıyor. Maaş aralığına göre 10.000 TL ile 24.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla ek ödüller veriliyor.

Türkiye Finans ise 27.000 TL'ye varan promosyon ve ek olarak 5.000 TL'ye kadar ödül sunuyor. Kampanyada otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli tutarda harcama yapılması ve yedek hesap başvurusu gibi şartlar bulunuyor. Ayrıca emekli yakınını bankaya davet edenlere kişi başına 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye kadar ek ödül veriliyor.

Vakıf Katılım ise maaş tutarına göre 8.750 TL ile 25.000 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

DİĞER BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI

Bazı bankalar da emeklilere yönelik dikkat çeken kampanyalar sunuyor.

Şekerbank, toplam 27.500 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve kredi kullanımı gibi işlemlerle 15.500 TL'ye kadar ek ödül kazanılabiliyor.

QNB, emeklilere 31.000 TL'ye varan ödül sunuyor. Nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ihtiyaç kredisi işlemlerine bağlı ek avantajlar bulunuyor.

TEB, emeklilere 21.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaş fark etmeksizin iki otomatik fatura talimatı veren emekliler 9.000 TL ek ödeme alabiliyor.

Yapı Kredi ise 30.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık işlemleri ile ek ödüller kazanılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN FAİZSİZ KREDİ VE EK AVANTAJ

Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon verirken, kampanya kapsamında toplam 90.000 TL'ye varan ek avantaj sunulduğunu açıkladı.

Bu avantajlar arasında:

  • 12 ay vadeli faizsiz 40.000 TL kredi,
  • Her ay 6.000 TL'ye varan Bankkart lira,
  • 3 ay taksitli ve faizsiz 25.000 TL nakit avans

imkanı bulunuyor.

5 SORUDA EMEKLİ PROMOSYONUNA DAİR HER ŞEY

1- Emekli promosyonu nedir?

Emekli promosyonu, bankaların emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere verdiği nakit ödeme ve çeşitli avantajların genel adıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) maaş alan emekliler, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Bankalar ise maaş müşterisi kazanmak amacıyla emeklilere belirli tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.

Bu ödemeler genellikle nakit olarak veriliyor. Bunun yanı sıra bazı bankalar kredi kartı puanı, indirim, faizsiz kredi veya ek nakit ödül gibi avantajları da kampanyalara dahil edebiliyor.

2- Emekli promosyonu nasıl alınır?

Promosyon almak isteyen emeklilerin ilk yapması gereken işlem maaşını tercih ettiği bankaya taşımak oluyor.

Maaş taşıma işlemi bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Taşıma işlemi sırasında emekliden genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağına dair taahhüt vermesi isteniyor.

Taahhüt işlemi tamamlandıktan sonra promosyon ödemesi çoğu bankada kısa süre içinde emeklinin hesabına yatırılıyor.

3- Promosyon miktarı nasıl belirleniyor?

Bankaların verdiği promosyon tutarı genellikle emeklinin aldığı maaş miktarına göre belirleniyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon ödemeleri farklı seviyelerde oluyor. Örneğin;

Düşük maaş alan emeklilere daha düşük promosyon,

Maaşı yüksek olan emeklilere ise daha yüksek promosyon ödemesi yapılabiliyor.

Bunun yanında bazı bankalar otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık işlemleri veya yeni müşteri kazandırılması gibi şartlar karşılığında ek ödeme de sunabiliyor.

4- Promosyon alındıktan sonra banka değiştirilebilir mi?

Emekliler promosyon aldıktan sonra farklı bir bankaya geçmek isterse bunu yapabiliyor. Ancak bu durumda daha önce alınan promosyonun kullanılmayan kısmının iade edilmesi gerekiyor.

Örneğin 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan başka bir bankaya geçilmek istenirse, kalan süreye karşılık gelen promosyon tutarı eski bankaya geri ödeniyor. Ardından yeni bankanın promosyon kampanyasından yararlanmak mümkün oluyor.

5- Promosyon dışında hangi avantajlar sunuluyor?

Son dönemde bankalar yalnızca nakit promosyonla sınırlı kalmayan kampanyalar hazırlıyor. Emeklilere yönelik sunulan ek avantajlar arasında şunlar bulunabiliyor:

  • Otomatik fatura talimatına ek ödeme
  • Kredi kartı harcamalarına bonus veya iade
  • Faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı
  • Nakit avans fırsatları
  • Alışveriş indirimleri ve puan kampanyaları

Bu ek avantajlar bazı bankalarda toplam faydanın oldukça yükselmesine neden oluyor.

