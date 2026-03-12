Emekliye 100 bin TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet her geçen gün artıyor. Mart ayı itibarıyla bankalar emekli maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen vatandaşlara sundukları kampanyaları genişletirken, sağlanan toplam avantaj tutarı da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bankalar tarafından duyurulan yeni kampanyalarda emekliler, dul ve yetimler için promosyon ödemeleri çeşitli ek şartlarla birlikte ciddi oranda yükseltildi. Otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık işlemleri veya emekli yakınını bankaya davet etme gibi şartlarla ek ödemeler artırılırken bazı bankalar faizsiz kredi imkanlarını da kampanyalara dahil etti. Böylece toplam fayda bazı bankalarda 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların Mart ayı itibarıyla sunduğu kampanyalar ve detayları…

AKBANK'TAN 100 BİN LİRAYA VARAN TOPLAM FAYDA Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine sunduğu kampanyayla toplamda 100 bin liraya varan avantaj sağlandığını duyurdu. Banka tarafından sunulan nakit promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şöyle sıralanıyor: 10.000 liranın altında maaş alanlara 8.250 TL

10.000 – 14.999 TL arasında maaş alanlara 13.250 TL

15.000 – 19.999 TL arasında maaş alanlara 16.750 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 20.000 TL Promosyon ödemesine ek olarak kampanya kapsamında çeşitli şartları yerine getiren emeklilere 50.000 liraya varan nakit ödül imkanı sunuluyor. Buna göre; En az biri yeni olmak üzere otomatik fatura talimatlarına 2.000 TL,

Mevcut fatura talimatlarına 1.000 TL,

Kredi kartı harcamalarına 10.000 TL,

Davet kodu ile Akbanklı olan ve maaşını bankaya taşıyan yakınlar üzerinden 10.000 TL'ye kadar ödül verilebiliyor. Banka ayrıca emeklilere 6 ay vadeli ve faizsiz 50.000 TL kredi kullanma imkanı da sunuyor.

DENİZBANK'TA 27 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON DenizBank emekliler için toplam 27.000 TL'ye kadar promosyon sunan bankalar arasında yer alıyor. Maaş aralıklarına göre verilen promosyon tutarları şu şekilde: 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL Bunlara ek olarak; Kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 TL,

Otomatik fatura talimatı verenlere 2.000 – 5.000 TL,

Aktif kredi kartı kullanımı için 8.000 TL olmak üzere toplamda 15.000 TL'ye kadar ek promosyon verilebiliyor.