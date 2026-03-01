Emeklilere martta çifte fırsat: En az 8 bin TL ek promosyon! Ziraat, Garanti, TEB...

Hem emekli aylığı hem de eşinden dolayı dul aylığı alan milyonlarca kişi için banka seçimi artık sadece bir tercih değil, ciddi bir gelir kalemi anlamına geliyor. Doğru adım atıldığında promosyon ödemesi ikiye katlanabiliyor. Yanlış tercih ise binlerce liralık kayba yol açabiliyor.

Türkiye'de emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 17 milyona yaklaşmış durumda. Emekliler isterlerse çalışmaya devam edebiliyor, eşi vefat edenler ise kendi emekli aylıklarının yanı sıra ölüm aylığı da alabiliyor. Ancak ölüm aylığı oranı yüzde 50 olarak uygulanıyor. Yani eşini kaybeden bir emekliye, eşinden bağlanan maaşın yarısı ödeniyor.

Hem emekli hem de ölüm aylığı alanlar, iki ayrı gelir kalemine sahip oldukları için iki ayrı promosyon alma imkanına da sahip. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için iki aylığın farklı bankalardan alınması gerekiyor.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli aylığı ile birlikte bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de devreye giriyor. İşte kritik nokta tam burada başlıyor.

Mevcut uygulamada iki maaş aynı bankaya yatırılıyorsa, promosyon hesabı toplam tutar üzerinden yapılıyor. Bu da çoğu zaman daha düşük bir promosyon anlamına geliyor. Oysa maaşlardan biri farklı bir bankaya taşındığında her iki banka da ayrı ayrı promosyon ödemesi yapıyor.

EN AZ 8 BİN LİRA FARK OLUŞUYOR

Taban aylık düzenlemesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlarda ise 10 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Örneğin kendi emekli maaşı 20 bin TL olan ve eşinden 10 bin TL ölüm aylığı alan bir kişi düşünelim.

İki ödeme aynı bankadaysa, toplam 30 bin TL üzerinden hesaplama yapılıyor ve en az 12 bin TL promosyon alınabiliyor.

Ödemeler iki ayrı bankaya taşındığında ise tablo değişiyor. Kendi emekli maaşı için en az 12 bin TL, ölüm aylığı için ise en az 8 bin TL promosyon alınabiliyor.

Bu durumda toplam promosyon en az 20 bin TL'ye çıkıyor. Aradaki fark ise en az 8 bin TL oluyor. Bankaların kampanyalarına göre bu tutar daha da artabiliyor. Güncel kampanyalarda promosyon ödemeleri 30 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Ek ürün, kredi kartı kullanımı ya da otomatik ödeme talimatı gibi şartlarla toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.