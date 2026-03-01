CANLI YAYIN
Emeklilere martta çifte fırsat: En az 8 bin TL ek promosyon! Ziraat, Garanti, TEB...

Hem emekli aylığı hem de eşinden dolayı dul aylığı alanlar için banka tercihi doğrudan geliri etkiliyor. Mevcut uygulamaya göre iki maaş aynı bankadan alındığında promosyon toplam tutar üzerinden hesaplanırken, aylıkların farklı bankalara taşınması halinde her biri için ayrı promosyon alınabiliyor. Bu yöntemle en az 8 bin liralık ek kazanç mümkün olurken, bankaların güncel kampanyalarıyla toplam promosyon tutarı 30 bin liranın üzerine çıkabiliyor.

Hem emekli aylığı hem de eşinden dolayı dul aylığı alan milyonlarca kişi için banka seçimi artık sadece bir tercih değil, ciddi bir gelir kalemi anlamına geliyor. Doğru adım atıldığında promosyon ödemesi ikiye katlanabiliyor. Yanlış tercih ise binlerce liralık kayba yol açabiliyor.

Türkiye'de emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 17 milyona yaklaşmış durumda. Emekliler isterlerse çalışmaya devam edebiliyor, eşi vefat edenler ise kendi emekli aylıklarının yanı sıra ölüm aylığı da alabiliyor. Ancak ölüm aylığı oranı yüzde 50 olarak uygulanıyor. Yani eşini kaybeden bir emekliye, eşinden bağlanan maaşın yarısı ödeniyor.

ÇİFT MAAŞ, ÇİFT PROMOSYON FIRSATI

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli aylığı ile birlikte bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de devreye giriyor. İşte kritik nokta tam burada başlıyor.

Hem emekli hem de ölüm aylığı alanlar, iki ayrı gelir kalemine sahip oldukları için iki ayrı promosyon alma imkanına da sahip. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için iki aylığın farklı bankalardan alınması gerekiyor.

Mevcut uygulamada iki maaş aynı bankaya yatırılıyorsa, promosyon hesabı toplam tutar üzerinden yapılıyor. Bu da çoğu zaman daha düşük bir promosyon anlamına geliyor. Oysa maaşlardan biri farklı bir bankaya taşındığında her iki banka da ayrı ayrı promosyon ödemesi yapıyor.

EN AZ 8 BİN LİRA FARK OLUŞUYOR

Taban aylık düzenlemesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlarda ise 10 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Örneğin kendi emekli maaşı 20 bin TL olan ve eşinden 10 bin TL ölüm aylığı alan bir kişi düşünelim.

  • İki ödeme aynı bankadaysa, toplam 30 bin TL üzerinden hesaplama yapılıyor ve en az 12 bin TL promosyon alınabiliyor.
  • Ödemeler iki ayrı bankaya taşındığında ise tablo değişiyor. Kendi emekli maaşı için en az 12 bin TL, ölüm aylığı için ise en az 8 bin TL promosyon alınabiliyor.

Bu durumda toplam promosyon en az 20 bin TL'ye çıkıyor. Aradaki fark ise en az 8 bin TL oluyor. Bankaların kampanyalarına göre bu tutar daha da artabiliyor. Güncel kampanyalarda promosyon ödemeleri 30 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Ek ürün, kredi kartı kullanımı ya da otomatik ödeme talimatı gibi şartlarla toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

BANKA SEÇİMİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Promosyon tutarları bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalar yalnızca nakit ödeme sunarken, bazıları faizsiz kredi, indirimli alışveriş kampanyaları veya ek nakit ödüllerle toplam geliri artırıyor.

Dolayısıyla çift maaş alanlar için yalnızca promosyon miktarına değil, kampanyanın tüm şartlarına bakmak gerekiyor. Aksi halde yüksek görünen bir teklif, ek koşullar nedeniyle beklentiyi karşılamayabiliyor.

İKİ MAAŞ VAR, PEKİ İKİ İKRAMİYE VAR MI?

Bayram ikramiyesi konusunda ise tablo farklı. Emekliler ve ölüm aylığı alan hak sahipleri yılda iki kez ikramiye alıyor. Ancak burada promosyondaki gibi "iki dosya, iki ödeme" uygulaması yok.

Çift maaş alanlara her dosya için ayrı ayrı ikramiye ödenmiyor. Ödeme, en yüksek tutara imkan veren tek dosya üzerinden yapılıyor. Yani hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı alan bir kişi, bayram ikramiyesini yalnızca kendi emekli dosyası üzerinden alabiliyor.

BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI MART 2026

Ziraat Bankası: 12 Bin TL'ye Kadar Nakit Promosyon

Ziraat Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödüyor.

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Promosyondan yararlanmak için maaş ödemesinin 3 yıl süreyle banka aracılığıyla alınacağına dair başvuru yapılması yeterli.

Halkbank: Promosyonun Yanına Kredi ve ParafPara Desteği

Halkbank, yeni emeklilere 12.000 TL'ye varan maaş promosyonunun yanı sıra 30.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.

Banka ayrıca yeni fatura talimatlarına 1.500 TL ile 3.500 TL arasında ParafPara verirken, ücretsiz EFT/Havale/FAST, kamu ATM'lerinden ücretsiz işlem ve kart aidatsız kredi kartı gibi ek avantajlar sağlıyor.

VakıfBank: 27.000 TL'ye Varan Toplam Ödeme

VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalara aylık 1.500 TL'ye kadar, 10 ayda toplam 15.000 TL nakit ödeme veriliyor.

Kampanya 1 Şubat 2025 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya ilk maaş bankası VakıfBank olan emeklileri kapsıyor. Mevcut müşteriler ve önceki promosyon kampanyasına katılanlar kampanya dışında tutuluyor.

Akbank: 30.000 TL'ye Varan Nakit Ödül

Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan promosyonun yanında 15.000 TL'ye kadar ek nakit ödül sunuyor.

Toplam ödeme maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Üst gelir grubunda ek promosyonla birlikte toplam tutar 15.000 TL'ye ulaşıyor.

Garanti BBVA: 25.000 TL'ye Varan Promosyon ve Bonus

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalara, avans hesap kullanımına ve yeni sigorta poliçesine toplam 10.000 TL'ye kadar bonus imkânı sağlanıyor.

Kampanya 1 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli.

ING: Koşulsuz 15.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon

ING, maaşını taşıyan emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam tutar 28.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya 1 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında promosyon alan müşterileri kapsıyor.

DenizBank: Toplamda 27.000 TL'ye Kadar

DenizBank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor. Kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi ek ürün şartlarını yerine getiren emekliler için toplam promosyon 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya 30 Ekim 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli.

İş Bankası: 15.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon

İş Bankası, maaşını taşıyan veya ilk maaş ödemesinde bankayı tercih eden emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca 9.000 TL'ye varan ek promosyon, ücretsiz para transferi ve kart avantajları sağlanıyor.

Kampanya 1 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli.

TEB: 21.000 TL'ye Kadar Promosyon

TEB, maaşını 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı şartı bulunuyor.

Yapı Kredi: 30.000 TL'ye Varan Fırsat

Yapı Kredi, üç yıl taahhüt veren emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödüyor. Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve dijital bankacılık işlemleriyle toplam tutar 30.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Kampanya 19 Eylül 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli.

QNB: 31.000 TL'ye Varan Ödeme

QNB, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 8.500 TL ile 20.000 TL arasında promosyon sunuyor. Toplam ödeme 31.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya 8 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli.

Albaraka: 20.000 TL Promosyon + 10.000 TL Ödül

Albaraka Türk, maaş aralığına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve referans kampanyası ile toplam ödül 10.000 TL'ye kadar artabiliyor.

Kampanya 1 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli.

Şekerbank: 27.500 TL'ye Varan Promosyon

Şekerbank, maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödüyor. Fatura talimatı, kredi kartı ve kredi kullanımı gibi ek koşullarla toplam tutar 27.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

PROMOSYONA DAİR MERAK EDİLEN 5 SORU

1- Çift maaş alan herkes iki promosyon alabilir mi?

Evet, hem emekli aylığı hem de dul (ölüm) aylığı alanlar iki ayrı promosyon alabilir. Ancak bunun için maaşların farklı bankalardan alınması gerekir. İki ödeme aynı bankadaysa promosyon toplam tutar üzerinden tek kalem olarak hesaplanır.

2- İki maaş aynı bankadaysa neden daha az promosyon alınır?

Banka, toplam maaşı tek gelir olarak değerlendirir ve promosyonu buna göre belirler. Oysa maaşlar ayrı bankalara taşındığında her banka kendi ödeme tutarına göre promosyon verir. Bu da toplam kazancı artırır.

3- En az ne kadar fark oluşur?

Taban maaşlar üzerinden örnek hesap yapıldığında, iki maaşı farklı bankalardan alan bir emekli en az 8 bin lira daha fazla promosyon alabilir. Banka kampanyalarına göre bu fark daha da yükselebilir.

4- Promosyon almak için ne yapmak gerekir?

Genellikle 3 yıl boyunca maaşı ilgili bankadan alma taahhüdü verilmesi gerekir. Bazı bankalar ek olarak otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık şartı koyabilir.

5- Çift maaş alanlar iki bayram ikramiyesi de alır mı?

Hayır. Promosyondan farklı olarak bayram ikramiyesi her dosya için ayrı ayrı ödenmez. Ödeme, en yüksek tutara imkan veren tek dosya üzerinden yapılır. Yani çift maaş alan kişi yalnızca bir ikramiye alır.

