Viral Galeri Viral Liste Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No'ya göre...

Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No'ya göre...

2025 yılı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışları promosyon ödemeleri ve bayram ikramiyelerinde önemli düzenlemelerle başladı. Ocak ve temmuz aylarında yapılacak zamlar emekli maaşlarını artıracak. Yeni emekliler bu artışlardan faydalanırken mevcut emekliler de promosyon ve bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Emeklilik başvuru tarihi ikramiye ödemeleri açısından belirleyici olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 09:26
Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No’ya göre...

Emekliler 2025 yılında bayram ikramiyelerinden önemli bir avantaj elde ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'na özel düzenlemelerle emekliler bu yıl çift ikramiye alma fırsatını yakalayacak. Mart sonuna kadar başvuranlar hem Ramazan Bayramı hem de temmuz ayında yapılacak zamlardan yararlanarak toplamda 8 bin TL ikramiye alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No’ya göre...

Çifte Maaş Zammı ve Taban Aylık Düzenlemesi

2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 oranında bir artış yapıldı. En düşük maaş ödemesi, ek ödeme dahil 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Ayrıca Temmuz ayında emeklilere bir zam daha yapılması planlanıyor.

Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No’ya göre...

Özellikle yeni emekli olacak vatandaşlar için önemli bir düzenleme var. Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlara Ocak zammı (yüzde 15.75) yansıtılacak ve Temmuz zammı da dahil edilecek. Bu durumda emekli maaşlarında herhangi bir kayıp olmadan yıllık zamlar uygulanacak. Emekli maaşlarında meydana gelen artışlar 2025 yılı içinde emekli olanları kapsayacak şekilde düzenlenecek.

Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No’ya göre...

Taban aylık düzenlemesi de yeni emekliler için geçerli olacak. Eğer emekli maaşı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 TL'den düşükse, başvuru tarihinden itibaren bu tutar kadar ödeme yapılacak. Temmuz ayında yapılan ek artışlar yeni emeklilere de yansıyacak.

Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No’ya göre...

Çift Bayram İkramiyesi: Mart ve Nisan Dönemi Avantajı

Emekliler aylığının bağlanmasını takiben bayram ikramiyesi de alacak. İkramiye ödemeleri bayramın olduğu ayda maaş bağlanmış olma şartına dayanıyor.

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