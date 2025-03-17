Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No'ya göre...
2025 yılı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışları promosyon ödemeleri ve bayram ikramiyelerinde önemli düzenlemelerle başladı. Ocak ve temmuz aylarında yapılacak zamlar emekli maaşlarını artıracak. Yeni emekliler bu artışlardan faydalanırken mevcut emekliler de promosyon ve bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Emeklilik başvuru tarihi ikramiye ödemeleri açısından belirleyici olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 09:26