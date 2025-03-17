Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No’ya göre...

Özellikle yeni emekli olacak vatandaşlar için önemli bir düzenleme var. Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlara Ocak zammı (yüzde 15.75) yansıtılacak ve Temmuz zammı da dahil edilecek. Bu durumda emekli maaşlarında herhangi bir kayıp olmadan yıllık zamlar uygulanacak. Emekli maaşlarında meydana gelen artışlar 2025 yılı içinde emekli olanları kapsayacak şekilde düzenlenecek.