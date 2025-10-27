Viral Galeri Viral Liste Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik

Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik

Meclis gündemine gelen yeni yasa teklifi, çalışanlardan işverenlere, emeklilerden BES katılımcılarına kadar milyonları yakından ilgilendirecek düzenlemeler içeriyor. Teklife göre prime esas kazanç hesaplamasında yapılacak değişiklik, emeklilikte bağlanacak maaşları artıracak. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yüzde 50'ye yükseltilmesiyle tasarrufların teşvik edilmesi hedefleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 08:36
TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan yasa teklifi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mali dengesini güçlendirmeyi hedeflerken, çalışanlar, işverenler ve emekliler için önemli değişiklikler içeriyor. Teklife göre prime esas kazanç sınırı yükseltiliyor, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranı artırılıyor ve işveren teşviklerinde revizyona gidiliyor.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI YÜKSELİYOR

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, mevcut uygulamada prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katı olarak belirlenmiş durumda. Yeni düzenleme bu sınırı 9 kata çıkarıyor. Bugünkü asgari ücret dikkate alındığında, prime esas kazanç tavanı 195 bin TL'den 234 bin TL'ye yükselecek. Bu artışın 2026 yılı itibarıyla bütçeye 63,7 milyar TL ek maliyet getirmesi bekleniyor.

YÜKSEK PRİME YÜKSEK MAAŞ DÖNEMİ!

Bu değişiklik yalnızca yüksek gelir grubundaki çalışanların değil, askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur prim ödemeleri gibi kalemlerin de yeniden hesaplanmasını etkileyecek. Prime esas kazanç artışı, emeklilikte bağlanacak maaşlarda da kademeli bir yükselişi beraberinde getirecek.

BES KATKISI YÜZDE 50'YE ÇIKIYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar çıkarılabilecek. Teklife göre, bu oranın artırılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecek. Şu anda yaklaşık 10 milyon BES katılımcısı ve 7,5 milyon Otomatik Katılım Sistemi (OKS) çalışanı bulunuyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin tahminlerine göre, 2026 yılı için devlet katkısı ödeneği orta senaryoda 132 milyar TL olacak. Oranda yapılacak her yüzde 1'lik değişikliğin bütçeye 4,5 milyar TL, her yüzde 10'luk değişikliğin ise yaklaşık 45 milyar TL etkisi olacağı öngörülüyor.

