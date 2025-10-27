Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin tahminlerine göre, 2026 yılı için devlet katkısı ödeneği orta senaryoda 132 milyar TL olacak. Oranda yapılacak her yüzde 1'lik değişikliğin bütçeye 4,5 milyar TL, her yüzde 10'luk değişikliğin ise yaklaşık 45 milyar TL etkisi olacağı öngörülüyor.