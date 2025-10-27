Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik
Meclis gündemine gelen yeni yasa teklifi, çalışanlardan işverenlere, emeklilerden BES katılımcılarına kadar milyonları yakından ilgilendirecek düzenlemeler içeriyor. Teklife göre prime esas kazanç hesaplamasında yapılacak değişiklik, emeklilikte bağlanacak maaşları artıracak. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yüzde 50'ye yükseltilmesiyle tasarrufların teşvik edilmesi hedefleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 08:36