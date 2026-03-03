CANLI YAYIN
Emekli zammı için ikinci adım: Enflasyon artışıyla en düşük maaş ne kadar olacak?

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş artışına yön verecek enflasyon süreci başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ocak ayı için açıkladığı yüzde 4,84'lük enflasyon oranıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden bu artışı garantilerken, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak şubat verisi zam hesabında ikinci kritik adım olacak. Toplam artış oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş artışlarına çevrildi. Yılın ilk yarısında uygulanacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon sürecinin ilk verisi netleşirken, şimdi dikkatler şubat ayı rakamlarına çevrildi.

ŞUBAT ENFLASYONU İÇİN GERİ SAYIM

2026 yılı şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak oran, emekli ve memur maaş artışlarının hesaplanmasında ikinci basamak olacak.

OCAK AYINDA ENFLASYON YÜZDE 4,84

TÜİK verilerine göre ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yılın ilk yarısına ilişkin zam hesabında başlangıç verisi niteliği taşıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ŞİMDİDEN YÜZDE 4,84'Ü GARANTİLEDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez maaş artışı alıyor. Zam oranları, son 6 aylık enflasyon verilerinin toplamına göre belirleniyor. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 olarak gerçekleşmesiyle birlikte emekliler ilk veriyi hanesine yazdırmış oldu. Ancak kesin zam oranı için önümüzdeki aylara ait veriler belirleyici olacak.

NİHAİ ORAN HAZİRAN VERİLERİYLE NETLEŞECEK

Emeklilerin temmuz ayında alacağı toplam artış oranı; şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Haziran ayı rakamlarının duyurulmasının ardından 6 aylık toplam enflasyon ortaya çıkacak ve maaşlara yansıtılacak zam oranı netlik kazanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ENFLASYON FARKI HESABI

Memur ve memur emeklileri için süreç farklı işliyor. Bu kesim, toplu sözleşmeyle belirlenen artışa ek olarak enflasyon farkı alabiliyor. Yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı öngörülürken, 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde enflasyon farkı ödemesi gündeme gelecek. Bu nedenle memur kesimi için de açıklanacak her veri kritik önem taşıyor.

ŞUBAT AYI İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 2,87

AA Finans tarafından 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre şubat ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 2,87 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Beklentiler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında şekillendi.

Bu tahmine göre yıllık enflasyonun ocak ayındaki yüzde 30,65 seviyesinden şubat ayında yüzde 31,42'ye yükselmesi bekleniyor. Öte yandan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması ise yüzde 24,16 olarak hesaplandı.

Şubat verisiyle birlikte 6 aylık sürecin ikinci adımı atılmış olacak. Açıklanacak rakamlar, milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş artışının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

Maaş hesaplamaları oranların netleşmesiyle haberimize eklenecektir.

