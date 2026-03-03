Emekli zammı için ikinci adım: Enflasyon artışıyla en düşük maaş ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş artışına yön verecek enflasyon süreci başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ocak ayı için açıkladığı yüzde 4,84'lük enflasyon oranıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden bu artışı garantilerken, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak şubat verisi zam hesabında ikinci kritik adım olacak. Toplam artış oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş artışlarına çevrildi. Yılın ilk yarısında uygulanacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon sürecinin ilk verisi netleşirken, şimdi dikkatler şubat ayı rakamlarına çevrildi.
ŞUBAT ENFLASYONU İÇİN GERİ SAYIM
2026 yılı şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak oran, emekli ve memur maaş artışlarının hesaplanmasında ikinci basamak olacak.
OCAK AYINDA ENFLASYON YÜZDE 4,84
TÜİK verilerine göre ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yılın ilk yarısına ilişkin zam hesabında başlangıç verisi niteliği taşıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ŞİMDİDEN YÜZDE 4,84'Ü GARANTİLEDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez maaş artışı alıyor. Zam oranları, son 6 aylık enflasyon verilerinin toplamına göre belirleniyor. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 olarak gerçekleşmesiyle birlikte emekliler ilk veriyi hanesine yazdırmış oldu. Ancak kesin zam oranı için önümüzdeki aylara ait veriler belirleyici olacak.
NİHAİ ORAN HAZİRAN VERİLERİYLE NETLEŞECEK
Emeklilerin temmuz ayında alacağı toplam artış oranı; şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Haziran ayı rakamlarının duyurulmasının ardından 6 aylık toplam enflasyon ortaya çıkacak ve maaşlara yansıtılacak zam oranı netlik kazanacak.