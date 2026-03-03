Emekli zammı için ikinci adım: Enflasyon artışıyla en düşük maaş ne kadar olacak?

TÜİK verilerine göre ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yılın ilk yarısına ilişkin zam hesabında başlangıç verisi niteliği taşıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ŞİMDİDEN YÜZDE 4,84'Ü GARANTİLEDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez maaş artışı alıyor. Zam oranları, son 6 aylık enflasyon verilerinin toplamına göre belirleniyor. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 olarak gerçekleşmesiyle birlikte emekliler ilk veriyi hanesine yazdırmış oldu. Ancak kesin zam oranı için önümüzdeki aylara ait veriler belirleyici olacak.