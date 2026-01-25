CANLI YAYIN
Emekli promosyonları 2026 güncellendi: Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emekli maaşlarına yapılan son zam ve en düşük aylığın 20 bin liraya yükselmesiyle birlikte bankalar emekli promosyonlarını güncelledi. 2026 yılı için hazırlanan kampanyalarda promosyon tutarları 30 bin TL'nin üzerine çıkarken, emekliler maaşlarını taşıyarak daha yüksek ödeme alma imkanına kavuştu. Güncel veriler, en yüksek promosyonun ek koşullarla 31 bin TL'ye kadar ulaştığını ortaya koyuyor.

Emekli maaşlarına yapılan artış ve en düşük aylığın 20 bin liraya yükselmesi, bankalar arasındaki promosyon rekabetini yeniden alevlendirdi. Maaşını daha avantajlı koşullarla değerlendirmek isteyen emekliler için 2026 yılı başı itibarıyla kampanyalar güncellendi. Bankalar, müşteri portföyünü büyütmek amacıyla promosyon tutarlarını yukarı çekti.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon alma arayışında. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkmasıyla birlikte bankalar, promosyon rakamlarını revize etti. Bazı bankalarda ek koşulların yerine getirilmesi halinde promosyon tutarları 30 bin TL'nin üzerine çıktı.

SGK GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl emekliler adına yoğun pazarlık yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, bu yıl da promosyon anlaşmaları için bankalarla masaya oturması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre promosyon pazarlıklarının mart ayında başlaması öngörülüyor. Bu nedenle uzmanlar, daha yüksek ödeme ihtimali için emeklilerin SGK görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemesinin avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların 2026 yılı için açıkladığı emekli maaşı promosyon kampanyaları şu şekilde:

VakıfBank: Ek koşulların sağlanmasıyla birlikte 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi.

Yapı Kredi: 15 bin TL ana promosyon. Ek ürün ve ödeme talimatlarıyla toplam tutar 30 bin TL'ye ulaşıyor.

ING Bank: 15 bin TL ana promosyon, ek ödemelerle birlikte 28 bin TL'ye kadar çıkıyor.

QNB: 20 bin TL'den başlayan promosyon, ek tekliflerle 31 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Halkbank: 12 bin TL ana promosyon, ek kampanyalarla 18 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

TEB: 12 bin TL ana promosyon, ek avantajlarla 21 bin TL'ye kadar yükseliyor.

İş Bankası: Ek koşullar kapsamında toplamda 24 bin TL promosyon imkânı sunuyor.

Akbank: 12 bin TL ana promosyon, ek ödemelerle 15 bin TL'ye ulaşıyor.

Ziraat Bankası: Emeklilere 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

DenizBank: 12 bin TL ana promosyon, ek tekliflerle 27 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Albaraka: 15 bin 500 TL nakit promosyon, ek kampanyalarla 25 bin TL'ye varan ödeme.

MAAŞ TAŞIMA YARIŞI SÜRÜYOR

Bankalar arasındaki promosyon rekabetinin önümüzdeki aylarda daha da kızışması bekleniyor. Emekliler ise sunulan ek koşulları, taahhüt sürelerini ve ek ürün taleplerini dikkatle inceleyerek karar vermeye yöneliyor. 2026 yılı, emekli maaşı promosyonlarında rekor rakamların konuşulduğu bir yıl olmaya aday görünüyor.

